Сноубордист Уайлд готов «сделать шаг назад», чтобы успешно выступить на ОИ-2018

Уайлд, завоевавший на Олимпиаде в Сочи золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, не попадал в десятку лучших на трех последних этапах Кубка мира.

«Я чувствую себя хорошо. Да, я не показывал в последнее время хорошие результаты, я недоволен собой, но я также понимаю, что выиграть золото на Олимпиаде-2018, делая то, что я выполнял в 2014 году, невозможно. Нужно сделать шаг назад, внести определенные изменения в свою подготовку, чтобы потом удалось сделать шаг вперед. Многие спортсмены выигрывают этапы Кубка мира, а потом их не видно на Олимпиаде. Я не хочу быть таким. Я готов пожертвовать какими-то промежуточными турнирами, и хотя мне это не нравится, это действительно нужно», — сказал Уайлд журналистам.

«Хочется выступить хорошо на чемпионате мира. Понимаю, что будет тяжело, так как турнир пройдет в Испании, самой южной точке для сноуборда в Европе. Не совсем понятно, какие будут кондиции на трассе — метр снега или все растает, и трасса будет мягкой. Очень тяжелое место, сложно готовиться к нему, так что можно ждать сюрпризы», — отметил спортсмен.