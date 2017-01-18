Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/28469791/
18 января 2017, 15:29 | Зимние | Р-Спорт

Уайлд заявил, что России лучше уделять больше внимания сноуборду, а не футболу

КАЗАНЬ, 18 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд заявил, что его удивляет такое большое внимание к футболу в России, так как в этом виде спорта у страны нет результатов.

Уайлд — единственный представитель России, который завоевал золото в сноуборде на Олимпийских играх в Сочи-2014.

«Россия может уделять больше внимания сноуборду. Удивлен, почему такое внимание к футболу в вашей стране. Лучше стоит помогать тем видам, в которых что-то получается», — сказал Уайлд журналистам.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Олимпийская чемпионка Журова присоединилась к Лиге женского хоккея

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, двукратный чемпион мира, чемпионка мира и пятикратная чемпионка России, член спортивного общества «Динамо» и депутат Государственной Думы Светлана Журова присоединилась к Лиге женского хоккея.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной