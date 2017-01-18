Уайлд заявил, что России лучше уделять больше внимания сноуборду, а не футболу
КАЗАНЬ, 18 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд заявил, что его удивляет такое большое внимание к футболу в России, так как в этом виде спорта у страны нет результатов.
Уайлд — единственный представитель России, который завоевал золото в сноуборде на Олимпийских играх в Сочи-2014.
«Россия может уделять больше внимания сноуборду. Удивлен, почему такое внимание к футболу в вашей стране. Лучше стоит помогать тем видам, в которых
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