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18 января 2017, 15:01 | Зимние | Р-Спорт

Тихомиров: FIS признала трассу для сноуборда в Казани отвечающей мировым стандартам

КАЗАНЬ, 18 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Международная федерация лыжного спорта (FIS) признала трассу для сноуборда в Казани, на которой пройдет чемпионат России, отвечающей всем мировым стандартам, заявил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Чемпионат России по сноуборду пройдет в Казани 19—20 января.

«Надеюсь, это будет хорошее место для традиционных стартов. Мы планировали провести здесь международные соревнования, но, к сожалению, перенесли этап Кубка мира. Трасса здесь мирового уровня, отвечает всем стандартам, и это мнение Международной федерации лыжных видов спорта, которая самым лучшим образом оценили Свияжские холмы», — сказал Тихомиров журналистам.

«Чемпионат России будет официальной репетицией перед этапом Кубка мира. Здесь собрались лучшие спортсмены России, и для ребят это будет подготовка перед чемпионатом мира в Испании», — отметил глава федерации.
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КАЗАНЬ, 18 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Вопрос о проведении в Казани в 2018 году этапа Кубка мира по сноуборду будет подниматься на весенней сессии Международной федерации лыжного спорта (FIS), заявил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.
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