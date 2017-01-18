Тихомиров: FIS признала трассу для сноуборда в Казани отвечающей мировым стандартам
КАЗАНЬ, 18 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Международная федерация лыжного спорта (FIS) признала трассу для сноуборда в Казани, на которой пройдет чемпионат России, отвечающей всем мировым стандартам, заявил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.
Чемпионат России по сноуборду пройдет в Казани
«Надеюсь, это будет хорошее место для традиционных стартов. Мы планировали провести здесь международные соревнования, но, к сожалению, перенесли этап Кубка мира. Трасса здесь мирового уровня, отвечает всем стандартам, и это мнение Международной федерации лыжных видов спорта, которая самым лучшим образом оценили Свияжские холмы», — сказал Тихомиров журналистам.
«Чемпионат России будет официальной репетицией перед этапом Кубка мира. Здесь собрались лучшие спортсмены России, и для ребят это будет подготовка перед чемпионатом мира в Испании», — отметил глава федерации.
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