Тихомиров: FIS признала трассу для сноуборда в Казани отвечающей мировым стандартам

Чемпионат России по сноуборду пройдет в Казани 19—20 января .

«Надеюсь, это будет хорошее место для традиционных стартов. Мы планировали провести здесь международные соревнования, но, к сожалению, перенесли этап Кубка мира. Трасса здесь мирового уровня, отвечает всем стандартам, и это мнение Международной федерации лыжных видов спорта, которая самым лучшим образом оценили Свияжские холмы», — сказал Тихомиров журналистам.

«Чемпионат России будет официальной репетицией перед этапом Кубка мира. Здесь собрались лучшие спортсмены России, и для ребят это будет подготовка перед чемпионатом мира в Испании», — отметил глава федерации.