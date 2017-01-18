Тихомиров: Этап Кубка мира по сноуборду может пройти в Казани в 2018 году
КАЗАНЬ, 18 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Вопрос о проведении в Казани в 2018 году этапа Кубка мира по сноуборду будет подниматься на весенней сессии Международной федерации лыжного спорта (FIS), заявил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.
Этап Кубка мира по
«Мы обсуждаем возможность проведения этапа Кубка мира в Казани в 2018 году. Международная федерация лыжного спорта дала высокую оценку трассе в Казани, и на весенней сессии федерации мы вновь поднимем этот вопрос, покажем видеоматериалы с чемпионата России. Тогда можно будет подписать договор о проведении турнира на следующий год», — заявил Тихомиров журналистам.
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