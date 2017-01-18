Тихомиров: Этап Кубка мира по сноуборду может пройти в Казани в 2018 году

Этап Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому должен был пройти в Казани 24—26 февраля 2017 года, но был отменен, так как Татарстан оказался не готов взять на себя все расходы по проведению турнира.

«Мы обсуждаем возможность проведения этапа Кубка мира в Казани в 2018 году. Международная федерация лыжного спорта дала высокую оценку трассе в Казани, и на весенней сессии федерации мы вновь поднимем этот вопрос, покажем видеоматериалы с чемпионата России. Тогда можно будет подписать договор о проведении турнира на следующий год», — заявил Тихомиров журналистам.