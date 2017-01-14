Россияне заняли первое и второе места на этапе КМ по натурбану в гонке преследования

Соревнования по скоростному спуску у женщин и мужчин, которые должны были пройти в рамках этапов Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском Альтенмаркт-Цаухензее и швейцарском Венгене соответственно, отменены из-за плохих погодных условий, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).