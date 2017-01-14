Россияне заняли первое и второе места на этапе КМ по натурбану в гонке преследования
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские спортсмены заняли первое и второе места в заездах двоек в гонке преследования на этапе Кубка мира по натурбану, который проходит на Воробьевых горах в Москве.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первое место заняли Александр Егоров и Петр Попов (38,92 секунды), вторыми стали Алексей Мартьянин и Иван Родин (39,23).
Бронза досталась итальянским спортсменам Патрику Пигнетеру и Флориану Клару (39,65).
Гонка преследования впервые была протестирована на прошлогоднем московском этапе.
Этап Кубка мира по натурбану проходит в Москве на Воробьевых горах с 13 по 15 января.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter