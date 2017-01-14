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14 января 2017, 16:43 | Зимние | ТАСС

Россияне заняли первое и второе места на этапе КМ по натурбану в гонке преследования

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские спортсмены заняли первое и второе места в заездах двоек в гонке преследования на этапе Кубка мира по натурбану, который проходит на Воробьевых горах в Москве.

Первое место заняли Александр Егоров и Петр Попов. Увеличить
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Первое место заняли Александр Егоров и Петр Попов (38,92 секунды), вторыми стали Алексей Мартьянин и Иван Родин (39,23).

Бронза досталась итальянским спортсменам Патрику Пигнетеру и Флориану Клару (39,65).

Гонка преследования впервые была протестирована на прошлогоднем московском этапе.

Этап Кубка мира по натурбану проходит в Москве на Воробьевых горах с 13 по 15 января.
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