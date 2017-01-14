Россиянин Егоров занял пятое место на этапе КМ по натурбану в Москве
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские спортсмены не смогли завоевать медали московского этапа Кубка мира по натурбану в мужских и женских заездах
саней-одиночек, лучшим стал Александр Егоров, который занял пятое место.
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Помимо Егорова, от России в финальных заездах принимали участие Григорий Букин (8-е место), Алексей Мартьянов (9) и Станислав Ковшик (10). Победителем у мужчин стал австрийский спортсмен Томас Каммерландер (1,15.34), второе место занял итальянец Алекс Грубер (1,15.71), бронзовую медаль завоевал представитель Италии Патрик Пигнетер (1,16.16).
У девушек лучший результат среди российских спортсменок показала Людмила Астрамович (6-е место). Светлана Заравина и Дарья Малеева заняли 7-е и 13-е места соответственно.
Этап Кубка мира проходит на Воробьевых горах в Москве с 13 по 15 января.
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