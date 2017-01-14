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14 января 2017, 14:40 | Зимние | Р-Спорт

Определен состав сборной России по сноуборду на Универсиаду-2017

Тренерский штаб сборной России по сноуборду определил состав национальной команды на 28-ю зимнюю Универсиаду в Казахстане, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Федерации сноуборда России (ФСР).

Зимняя Универсиада 2017 года пройдет с 28 января по 8 февраля в Алма-Ате.

В состав сборной России вошли 18 спортсменов, еще 10 — в резерве. Полностью состав выглядит следующим образом:

параллельный слалом и параллельный гигантский слалом — Богдан Богданов, Дмитрий Таймулин, Владислав Шкурихин, Владислав Хурамшин, Александра Ширшова, Дарья Грознова, Вера Колегова, Елизавета Поздеева;.

сноуборд-кросс — Антон Копривица, Евгений Мухутдинов, Антон Чепкасов, Филипп Кияницын, Александра Паршина;.

слоупстайл и биг-эйр — Михаил Матвеев, Александр Смелов, Михаил Фомченко, Елена Костенко, Анастасия Логинова.

Резерв: параллельный слалом и параллельный гигантский слалом — Максим Рогозин, Эмилия Беркутова; сноуборд-кросс — Андрей Анисимов, Виктория Букевич; слоупстайл и биг-эйр — Никита Автанеев, Антон Мамаев, Владислав Хадарин, Софья Федорова, Екатерина Корелина, Екатерина Косова.
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