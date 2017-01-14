Определен состав сборной России по сноуборду на Универсиаду-2017
Тренерский штаб сборной России по сноуборду определил состав национальной команды на 28-ю зимнюю Универсиаду в Казахстане, сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе Федерации сноуборда России (ФСР).
Зимняя Универсиада 2017 года пройдет с 28 января по 8 февраля в
В состав сборной России вошли 18 спортсменов, еще 10 — в резерве. Полностью состав выглядит следующим образом:
параллельный слалом и параллельный гигантский слалом — Богдан Богданов, Дмитрий Таймулин, Владислав Шкурихин, Владислав Хурамшин, Александра Ширшова, Дарья Грознова, Вера Колегова, Елизавета Поздеева;.
слоупстайл и
Резерв: параллельный слалом и параллельный гигантский слалом — Максим Рогозин, Эмилия Беркутова;
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