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14 января 2017, 14:32 | Зимние | ТАСС

Гарт: России важно, чтобы натурбан был включен в программу Олимпиады

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия считает важнейшим вопрос возможного включения натурбана в программу Олимпийских игр, учитывая лидирующие позиции российских спортсменов в этом виде спорта. Об этом журналистам заявила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

В субботу глава Федерации санного спорта России провела рабочую встречу с президентом Международной федерации санного спорта Йозефом Фендтом. Увеличить
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В субботу Гарт провела рабочую встречу с президентом Международной федерации санного спорта (FIL) Йозефом Фендтом. Мероприятие прошло в рамках проведения этапа Кубка мира по натурбану в Москве (13—15 января). Турнир проходит в России во второй раз.

«В ходе встречи с Йозефом Фендтом мы обсудили возможность включения натурбана в олимпийскую программу, — сказала Гарт. — Уверены, что если проводить этапы Кубка мира по этому виду спорта, развивать его, привлекать людей, то, возможно, в будущем натурбан войдет в олимпийскую программу. Тем более, что он не требует таких значительных финансовых вложений, как многие другие виды спорта. Вопрос включения натурбана в программу Олимпийских игр важен для нас, поскольку сборная России занимает лидирующие позиции в этом виде».

«Нам важно продолжать развитие натурбана с тем, чтобы в будущем иметь возможность выступать на Олимпийских играх», — добавила Гарт.

Натурбан — дисциплина санного спорта, заключающаяся в спуске на скорость на санях по естественной трассе.
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