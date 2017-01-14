Гарт: России важно, чтобы натурбан был включен в программу Олимпиады
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия считает важнейшим вопрос возможного включения натурбана в программу Олимпийских игр, учитывая лидирующие позиции российских спортсменов в этом виде спорта. Об этом журналистам заявила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.
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В субботу Гарт провела рабочую встречу с президентом Международной федерации санного спорта (FIL) Йозефом Фендтом. Мероприятие прошло в рамках проведения этапа Кубка мира по натурбану в Москве (
«В ходе встречи с Йозефом Фендтом мы обсудили возможность включения натурбана в олимпийскую программу, — сказала Гарт. — Уверены, что если проводить этапы Кубка мира по этому виду спорта, развивать его, привлекать людей, то, возможно, в будущем натурбан войдет в олимпийскую программу. Тем более, что он не требует таких значительных финансовых вложений, как многие другие виды спорта. Вопрос включения натурбана в программу Олимпийских игр важен для нас, поскольку сборная России занимает лидирующие позиции в этом виде».
«Нам важно продолжать развитие натурбана с тем, чтобы в будущем иметь возможность выступать на Олимпийских играх», — добавила Гарт.
Натурбан — дисциплина санного спорта, заключающаяся в спуске на скорость на санях по естественной трассе.
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