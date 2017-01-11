Сноубордисты Тудегешева и Шипилов стали 6-ми на этапе КМ в Австрии

В командных соревнованиях в параллельном слаломе победу одержали австрийцы Даниэла Ульбинг и Бенджамин Карл. Лучшие из россиян, Екатерина Тудегешева и Константин Шипилов, стали шестыми.



Сноуборд. Этап Кубка мира. Бад Гаштайн

Параллельный слалом. Командные соревнования

1. Австрия (Даниэла Ульбинг, Бенджамин Карл).

2. Швейцария (Патриция Куммер, Невин Гальмарини).

3. Австрия (Клаудия Риглер, Андреас Проммегер)…

6. Россия (Екатерина Тудегешева, Константин Шипилов)…

10. Россия (Алёна Заварзина, Вик Уайлд).