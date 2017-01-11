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11 января 2017, 17:04 | Зимние | Чемпионат.com

Сноубордисты Тудегешева и Шипилов стали 6-ми на этапе КМ в Австрии

В Бад Гаштайне (Австрия) завершился этап Кубка мира по сноуборду.

В командных соревнованиях в параллельном слаломе победу одержали австрийцы Даниэла Ульбинг и Бенджамин Карл. Лучшие из россиян, Екатерина Тудегешева и Константин Шипилов, стали шестыми.

Сноуборд. Этап Кубка мира. Бад Гаштайн
Параллельный слалом. Командные соревнования
1. Австрия (Даниэла Ульбинг, Бенджамин Карл).
2. Швейцария (Патриция Куммер, Невин Гальмарини).
3. Австрия (Клаудия Риглер, Андреас Проммегер)…
6. Россия (Екатерина Тудегешева, Константин Шипилов)…
10. Россия (Алёна Заварзина, Вик Уайлд).
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МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Итальянский сноубордист Кристоф Мик и австрийка Даниэла Ульбинг стали победителями соревнований в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гаштайне (Австрия).
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