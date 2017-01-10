Сноубордисты Мик и Ульбинг победили в параллельном слаломе на этапе КМ в Австрии

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Ежегодные соревнования по сноуборду Grand Prix de Russie, которые в декабре были перенесены из-за погодных условий в Москве, состоятся в Крылатском 14 января, сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.