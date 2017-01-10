Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/28383896/
10 января 2017, 23:18 | Зимние | Р-Спорт

Сноубордисты Мик и Ульбинг победили в параллельном слаломе на этапе КМ в Австрии

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Итальянский сноубордист Кристоф Мик и австрийка Даниэла Ульбинг стали победителями соревнований в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гаштайне (Австрия).

Мик в финальном заезде обошел швейцарца Каспара Флютша. Третье место у австрийца Андреаса Проммеггера.

Ульбинг в финале оказалась быстрее голландки Мишель Деккер. Тройку лидеров замкнула еще одна австрийка Сабина Шоффман.

Лучшими из россиян стали Константин Шипилов и Екатерина Тудегешева, которые не смогли преодолеть стадию четвертьфинала.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Перенесенные соревнования Grand Prix de Russie по сноуборду пройдут 14 января

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Ежегодные соревнования по сноуборду Grand Prix de Russie, которые в декабре были перенесены из-за погодных условий в Москве, состоятся в Крылатском 14 января, сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года