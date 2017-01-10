Сноубордисты Мик и Ульбинг победили в параллельном слаломе на этапе КМ в Австрии
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Итальянский сноубордист Кристоф Мик и австрийка Даниэла Ульбинг стали победителями соревнований в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гаштайне (Австрия).
Мик в финальном заезде обошел швейцарца Каспара Флютша. Третье место у австрийца Андреаса Проммеггера.
Ульбинг в финале оказалась быстрее голландки Мишель Деккер. Тройку лидеров замкнула еще одна австрийка Сабина Шоффман.
Лучшими из россиян стали Константин Шипилов и Екатерина Тудегешева, которые не смогли преодолеть стадию четвертьфинала.
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