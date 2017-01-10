Ренессанс России на катке, в желобе и прыжках

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Завершились продолжительные новогодние праздники, которые были насыщены не только народными гуляниями, но и большими спортивными событиями. Пока лыжник Сергей Устюгов выигрывал «Тур де Ски» с рекордным количеством побед и приковывал к себе внимание всех российских болельщиков, представители других зимних видов спорта не отставали от героя и тоже показали ряд выдающихся результатов.

Прошлый год завершился для российского спорта как нельзя хуже. Наша страна лишилась права проведения пяти международных соревнований, были временно отстранены от выступлений 12 атлетов, а ситуация вокруг доклада Ричарда Макларена накалялась все сильнее. Однако 2017-й начался положительными эмоциями. Хочется верить, что такая тенденция сохранится и дальше.

Новая победа саночника Павличенко

Европейское первенство по санному спорту прошло в немецком Кенигзее, который получил и право проведения предстоящего чемпионата мира по бобслею и скелетону после переноса из Сочи. Российские спортсмены выиграли здесь золото и серебро.

У мужчин одержал победу Семен Павличенко, уверенно опередив основных конкурентов Ральфа Палика из Германии и Вольфганга Киндля из Австрии.

У женщин Татьяна Иванова завоевала серебро, вклинившись между двумя легендарными немками — Натали Гайзенбергер и Татьяной Хюфнер. Обидно, что не получилось взять еще одну медаль в смешанной эстафете — Павличенко упал при прохождении трассы, и это лишило российскую команду шансов на борьбу за награды.

Время тотального доминирования немецкой команды прошло, и на смену Альберту Демченко, который мог конкурировать с сильнейшей саночной державой, пришли молодые россияне, ничуть не уступающие лучшим спортсменам мира. 25-летний Павличенко уже имеет на своем счету индивидуальное золото и серебро в ЧМ-2015.

А сильнейшим саночником Европы он стал во второй раз в карьере после победы в том же 2015 году.

26-летняя Иванова уже может причислить себя к ветеранам, ведь она начала карьеру еще в сезоне-2008/09.

Первые успехи стали приходить к ней в 2010-м. Иванова — трехкратная чемпионка Европы, и ей не хватает лишь золота ЧМ и ОИ, где у нее есть россыпь серебряных наград.

Успех Касьянова в бобслее

В немецком Альтенберге состоялись соревнования в рамках Кубка мира по бобслею. Две серебряные медали выиграли российские спортсмены.

33-летний пилот Александр Касьянов уже давно соревнуется на международном уровне, но провел львиную долю своей карьеры в тени Александра Зубкова. С 2011 года он начал подниматься на пьедестал почета на этапах КМ, а первые победы к нему пришли в прошлом сезоне. На сочинской Олимпиаде Касьянов дважды занял обидное четвертое место — в двойках и четверках.

На соревнованиях в Альтенберге российский бобслеист финишировал вторым в обеих дисциплинах, причем дважды во второй попытке отыгрывал одну позицию.

В двойках он уступил немцу Франческо Фридриху, однако в четверках смог взять реванш у своего соперника. К сожалению, победить все равно не удалось из-за сильного выступления другого представителя Германии — Йоханнеса Лохнера.

В общем зачете Кубка мира Касьянов занимает второе место в обеих дисциплинах, однако ему придется серьезно постараться, чтобы защитить столь высокую позицию, потому Фридрих и Лохнер пропустили этап в американском Лейк-Плейсиде, а в новом году набрали хорошую форму.

Возвращение скелетонистов

Пожалуй, самые радостные новости пришли из стана скелетонистов. В конце декабря прошлого года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о временном отстранении четырех россиянв связи с расследованием МОК. Допуск на соревнования был отозван у Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой. Однако уже в январе спортсмены попросили федерацию провести предварительное слушание.

В итоге, выслушав все аргументы, IBSF приняла решение отменить временное отстранение россиян, объясняя это тем, что в данный момент нет достаточных доказательств вины спортсменов для того, чтобы считать дисквалификацию справедливой мерой наказания.

Однако расследование МОК и IBSF продолжается, и пока неизвестно, к какому выводу придут чиновники.

1 4—15 января в немецком Винтерберге пройдет чемпионат Европы, в котором примут участие Третьяков, Никитина и Орлова.

Летающие лыжники воспряли духом

В наступившем году неожиданно напомнили о себе подзабытые прыгуны с трамплина. Российским героем новогоднего «Турне четырех трамплинов» стал Евгений Климов — бывший двоеборец, который умеет хорошо прыгать, но совершенно не способен быстро бегать по трассе. На третьем этапе престижного турнира в Инсбруке 22-летний талант достиг призового места, чего не случалось с отечественными мастерами очень давно.

В первой попытке Климову удался третий по дальности прыжок дня — на 127 метров, оцененный в 119,1 балла. Вторую сессию отменили из-за шквалистого ветра.

В итоге — бронза, первая медаль для сборной России с 1 января 2011 года, когда в Гармиш-Партенкирхене отличился покойный ныне Павел Карелин (2).

Ну, а предыдущее восхождение на подиум в Кубке мира («Турне» проводится в рамках этого розыгрыша) датируется 1 декабря 2012 года. На вторую строчку тогда запрыгнул Дмитрий Васильев, который в свои 37 лет по-прежнему в строю и соперничал (но уже далеко не так удачно) на прошедшем мини-турнире.

Любопытно, что и Карелин, и Васильев также должны были благодарить за свои результаты погоду, из-за которой лауреаты состязаний определялись в одной попытке.

На остальных этапах «Турне» в Оберстдорфе, Гармише и Бишофсхофене Климов был соответственно 13-м, 18-м и 16-м. В итоговом зачете соревнований он занял 12-ю позицию, а в генеральной классификации Кубка мира со 184 очками идет 17-м, что весьма неплохо по нынешним временам.

Кстати, за всю историю «Турне четырех трамплинов» лишь раз покорялось отечественному спортсмену. В сезоне-1955/56 итоговую победу оформил Николай Каменский.

Климов же и не думал почивать на лаврах. Во вторник он стал чемпионом России на большом трамплине в Чайковском, опередив партнеров по национальной команде и всех остальных. Причем его прыжок на 147 м во второй попытке стал рекордным по дальности для этого сооружения.

Определенно радует и Ирина Аввакумова.

На только что состоявшемся этапе женского КМ в Оберстдорфе она раздобыла серебро и бронзу, располагаясь в «тотале» на четвертой строчке с 282 баллами.

Выступления Климова и Аввакумовой в январе дают робкую надежду на продолжение праздника российских прыжков уже на грядущем чемпионате мира в Лахти.

Историческое достижение Фаткулиной в коньках

В Мекке конькобежного спорта — на льду легендарного катка «Тиалф» в Херенвене — состоялся 111-й чемпионат Европы в классическом многоборье, а в его рамках прошел первый ЧЕ в спринтерском многоборье. На «большом» турнире российские спортсмены лавров не снискали. Зато на «малом» впечатляющего результата добилась Ольга Фаткулина.

Наша соотечественница выиграла два забега на 500 метров, показав время 38,16 сек и 38,07 соответственно, и дважды была четвертой на «тысяче» (1 мин 16,15 сек и 1.16,46).

Этого вполне хватило ей, чтобы получить бронзовую медаль по сумме четырех дистанций. У мужчин лучший из наших Алексей Есин остался четвертым.

В классическом многоборье (500, 1500, 3000 и 5000 м) Денис Юсков стал седьмым, а Ольга Граф — пятой.