В Челябинске состоятся соревнования прыгунов высоту

В числе приглашенных заслуженные мастера спорта чемпионка мира Мария Кучина и вице-чемпион мира Алексей Дмитрик, а также чемпион Европы и рекордсмен России среди юниоров Никита Анищенков.

Померятся силами с лучшими прыгунами и челябинские спортсмены, тем более что главным организатором соревнований выступило министерство физической культуры и спорта Челябинской области.

Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже УралГУФКа. Вход свободный.