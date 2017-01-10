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10 января 2017, 9:23 | Зимние | Uralpress.ru

В Челябинске состоятся соревнования прыгунов высоту

Завтра, 11 января, в Челябинске пройдут традиционные соревнования по прыжкам в высоту и с шестом. На Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина соберутся многие звезды российского и мирового спорта.

В числе приглашенных заслуженные мастера спорта чемпионка мира Мария Кучина и вице-чемпион мира Алексей Дмитрик, а также чемпион Европы и рекордсмен России среди юниоров Никита Анищенков.

Померятся силами с лучшими прыгунами и челябинские спортсмены, тем более что главным организатором соревнований выступило министерство физической культуры и спорта Челябинской области.

Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже УралГУФКа. Вход свободный.
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