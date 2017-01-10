В Челябинске состоятся соревнования прыгунов высоту
Завтра, 11 января, в Челябинске пройдут традиционные соревнования по прыжкам в высоту и с шестом. На Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина соберутся многие звезды российского и мирового спорта.
В числе приглашенных заслуженные мастера спорта чемпионка мира Мария Кучина и
Померятся силами с лучшими прыгунами и челябинские спортсмены, тем более что главным организатором соревнований выступило министерство физической культуры и спорта Челябинской области.
Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже УралГУФКа. Вход свободный.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter