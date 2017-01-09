Перенесенные соревнования Grand Prix de Russie по сноуборду пройдут 14 января

Этап мирового тура по сноуборду Grand Prix de Russie в дисциплине биг-эйр пройдет на Гребном канале в Крылатском на специально возведенном уникальном трамплине высотой 50 метров и длиной более 200 метров.

«В соревнованиях примут участие более 30-ти сильнейших райдеров России, США и Европы, среди которых участники Олимпийских игр в Сочи, победители чемпионатов Мира и этапов Кубка мира — Роопе Тонтери (Финляндия), Антуан Трюшон (Канада), Нуути Ниемеля (Финляндия), Антон Мамаев, Александр Смелов, Антон Лаврентьев (Россия) и многие другие», — говорится в сообщении.