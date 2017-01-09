Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/28367577/
9 января 2017, 15:41 | Зимние | Р-Спорт

Перенесенные соревнования Grand Prix de Russie по сноуборду пройдут 14 января

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Ежегодные соревнования по сноуборду Grand Prix de Russie, которые в декабре были перенесены из-за погодных условий в Москве, состоятся в Крылатском 14 января, сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.

Этап мирового тура по сноуборду Grand Prix de Russie в дисциплине биг-эйр пройдет на Гребном канале в Крылатском на специально возведенном уникальном трамплине высотой 50 метров и длиной более 200 метров.

«В соревнованиях примут участие более 30-ти сильнейших райдеров России, США и Европы, среди которых участники Олимпийских игр в Сочи, победители чемпионатов Мира и этапов Кубка мира — Роопе Тонтери (Финляндия), Антуан Трюшон (Канада), Нуути Ниемеля (Финляндия), Антон Мамаев, Александр Смелов, Антон Лаврентьев (Россия) и многие другие», — говорится в сообщении.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года