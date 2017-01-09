Перенесенные соревнования Grand Prix de Russie по сноуборду пройдут 14 января
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Ежегодные соревнования по сноуборду Grand Prix de Russie, которые в декабре были перенесены из-за погодных условий в Москве, состоятся в Крылатском 14 января, сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.
Этап мирового тура по сноуборду Grand Prix de Russie в дисциплине
«В соревнованиях примут участие более 30-ти сильнейших райдеров России, США и Европы, среди которых участники Олимпийских игр в Сочи, победители чемпионатов Мира и этапов Кубка мира — Роопе Тонтери (Финляндия), Антуан Трюшон (Канада), Нуути Ниемеля (Финляндия), Антон Мамаев, Александр Смелов, Антон Лаврентьев (Россия) и многие другие», — говорится в сообщении.
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