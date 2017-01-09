Болтаева стала четвёртой на этапе Кубка Европы по сноуборду в Австрии
В Герлитцене (Австрия) прошёл этап Кубка Европы по сноуборду.
Во втором старте в параллельном гигантском слаломе победы одержали представить Южной Кореи Бо Гун Чой и швейцарка Николь Баумгартнер. Вторыми стали немец Даниэль Вайс и швейцарка Лариса Гассер, третьими — южнокореец Мюн Кон Чжи и немка Каролин Лангенхорст.
Лучшая из россиянок Елена Болтаева продемонстрировала четвёртый результат. Анастасия Курочкина стала пятой, Игорь Слуев — восьмым, Дарья Грознова — 10-й, Мария Валова — 13-й, Илья Витюгов — 12-м, Семён Надзей — 33-м.
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