Рекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-энд
Обзор главных событий в зимних видах спорта за последнюю неделю — в материале «Советского спорта».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Что было: «Тур де Ски»
Где: Швейцария, Германия, Италия
Сборная России: 5 золотых (на отдельных этапах), 1 золото в общем зачете.
Сергей Устюгов выиграл «Тур де Ски». Выиграл настолько мощно и уверенно, что удивил, похоже, сам себя. Пять побед на первых пяти этапах (рекорд многодневки!), титаническим трудом добытое второе место на шестом — и преимущество в минуту с лишним перед Мартином Сюндбю накануне последнего дня турнира. Удивительно, но даже так многие были готовы ставить на норвежца, способного — теоретически — отыграть такое отставание на заключительном участке в 3 км, который лыжники бегут в крутую гору (уклон — 28 процентов). За 1 км до финиша Сундбю понял — нет, все же не способен. Устюгов грамотно разложил силы, не дав усомниться в итоговом успехе. За 10 лет у «Тур де Ски» было всего пять чемпионов. Сергей стал шестым. Вторым — российским. Первый — Александр Легков, победитель многодневки 2013 года — на этот раз в ней не участвовал, поскольку временно отстранен
Что касается женской части турнира, то здесь сборная России осталась без медалей. Лучшая из наши лыжниц — Юлия Чекалева — не была в призерах на этапах, а в итоговом зачете замкнула десятку лучших.
САННЫЙ СПОРТ
Что было: 5-й этап Кубка мира и чемпионат Европы
Где: Кенигзее (Германия)
Сборная России: 1 золото, 1 серебро.
Семен Павличенко второй раз в карьере стал чемпионом Европы — из россиян такое раньше удавалось только Альберту Демченко. К титулу 2015 года (полученному в Сочи), 25-летний саночник из Братска добавил новый — добытый в Кенигзее. В рамках 5-го этапа Кубка мира Семен оказался лучшим, опередив в борьбе за золото немца Ральфа Палика и австрийца Вольфганга Киндла. Лидер общего зачета и триумфатор предыдущего этапа в
Увы, ударно закончить выступления в Кенигзее наша команда не смогла… как раз
СНОУБОРД
Что было: 5-й этап Кубка мир в биг-эйре
Где: Москва (Россия)
Сборная России: 1 золото.
Мы привыкли к победам и медалям в параллельном слаломе и
Уже в квалификации Антон Мамаев показал лучший результат, второе место временно занял Владислав Хадарин. Увы, финальная попытка Мамаеву не удалась — в итоге он откатился на 9-ю позицию. Но вот Хадарин золота уже не упустил! Канадец Антуан Трюшон остался с серебряной наградой, норвежец Фритьоф Тискендорф замкнул тройку призеров. Жаль, наши девушки выступили не так удачно, хотя 6-е место Анастасии Жуковой провалом тоже никак назвать нельзя.
БОБСЛЕЙ/СКЕЛЕТОН
Что было: 3-й этап Кубка мира
Где: Альтенберг (Германия)
Сборная России: 2 серебра.
Международная федерация бобслея и скелетона сняла запрет на участие в турнирах с четырех членов сборной России. Увы — уже после этапа в Альтенберге. Пропуск данного старта стоил Александру Третьякову падения с 1-го на 9-е место в общем зачете Кубка мира. Будет обидно, если в итоге
Лучше сложились дела у бобслеистов. Экипажи Александра Касьянова дважды стали вторыми — и в
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ
Что было: 3-й этап Кубка мира (женщины)
Где: Оберсдорф (Германия)
Сборная России: 1 серебро, 1 бронза.
То, что не удалось на предыдущем, домашнем этапе мирового Кубка в Нижнем Тагиле, Ирина Аввакумова сумела сделать в немецком Оберсдорфе. Попасть в призеры. Дважды. Сначала взяла серебро, затем — во второй серии прыжков с трамплина К-120 — бронзу. Для россиянки это первые медали на Кубке мира с февраля прошло года. Бороться за победу с японкой Сарой Такахаси пока не получается. Впрочем, не только у Ирины.
А между тем чуть раньше, 4 января, Евгений Климов стал бронзовым призером этапа в Инсбруке. На Кубке мира россияне не были в призах с февраля 2012-го — тогда Дмитрий Васильев взял серебро в финском Куусамо. На легендарном «Турне четырех трамплинов» — и вовсе никогда. Климову — всего 22 года, и результаты идут по нарастающей. Возможно, в нынешнем сезоне он нас еще приятно удивит.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Что было: чемпионат Европы по классическому и по спринтерскому многоборью
Где: Херенвен (Голландия)
Сборная России: 1 бронза.
В Херенвене состоялись одновременно два турнира — вместе с чемпионатом Европы по классическому многоборью впервые в истории разыграли медали в многоборье спринтерском. Чемпион мира в этом виде Павел Кулижников, правда, в Голландию не приехал — он сосредоточен на Кубке мира. А без него и Руслана Мурашова за медали наши мужчины побороться не смогли. Алексей Есин был очень близок, но остался четвертым. Бронзу завоевала девушка — Ольга Фаткулина. В забегах на 500 метров он дважды показала лучшее время, но на дистанции вдвое длиннее оба раза оказалась 4-й. В итоге уступила по сумме баллов чешке Каролине Ербановой и голландке Йоррин тер Морс. В «классике» Денис Юсков был лучшим на «полуторке», но даже этот результат не помог чемпиону мира подняться выше 7-й позиции по сумме многоборья.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Что было: 5-й этап Кубка мира в слаломе
Где: Адельбоден (Швейцария)
Сборная России: без медалей.
Александр Хорошилов потихоньку отучает нас от мыслей, что в горных лыжах россиянам ловить нечего. За предыдущие два сезона он успел выиграть этап в австрийском Шладминге (январь 2015-го), еще пять раз подняться на подиум, занять третье место в слаломном зачете Кубка мира по итогам 2016 года, и теперь является одним из лидеров в данной дисциплине! В нынешнем сезоне Хорошилов добыл еще одну бронзу — в декабре в Валь д’Исере (Франция). По ходу минувшего
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter