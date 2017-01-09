Об этом Накануне.RU сообщили в Союзе биатлонистов России.

«Подводя итог выступления на этапе Кубка мира в Оберхофе, скажу, что был хороший, достаточно плотный этап. Я доволен выступлением девочек. Ульяна Кайшева меня порадовала — приехав с этапов Кубка IBU, она показала неплохую скорость. На этапах Кубка мира ей еще нужно ощутить уверенность. Она сама говорит, что ей очень понравилось, довольна своими выступлениями. Хотя, как я уже говорил, Оберхоф — самый сложный этап. После каникул и отдыха неизвестно, кто в каком состоянии находится. Тем более трасса там очень сложная. У остальных девочек тоже есть хороший сдвиг — наблюдается динамика в скорости и у Татьяны Акимовой, и у Ольги Подчуфаровой. В пасьюте, например, Ольга очень хорошо прошла последний круг, она справляется с нагрузками», — отметил Касперович.

«Выступление Ирины Услугиной пока очень сложно оценивать. Но она попала в пасьют, старалась. Мы дадим ей шанс выступить в Рупольдинге, чтобы уже четко определиться, кто будет выступать на чемпионате мира», — добавил Касперович.

Говоря о мужской команде он отметил, что состав «очень ровный, стабильный».

«У Матвея Елисеева была нервозность перед стартом спринтерской гонки — на ботинке поломалась скоба, с винтовкой были проблемы. Пришлось моментально все это ремонтировать, менять. Спортсмен занервничал, и не все получилось в стрельбе и ходом. Но мы будем решать, где ему стартовать, где пропускать, чтобы можно было подвести спортсмена к чемпионату мира. Посмотрим в Рупольдинге его функциональное состояние, сделаем биохимический анализ, чтобы ни в коем случае не перегрузить Матвея», — рассказал Касперович.

«Что касается Антона Шипулина — конечно, все мы ждем от него высоких результатов, но нужно учитывать, что у него было недомогание на сборе. Возможно, он не полностью восстановился из-за пищевого отравления. Его самочувствие сказалось на выступлении», — уточнил главный тренер сборной, добавив, что спортсмен «тактически грамотно раскладывает гонку, даже занимая двадцатые позиции сражается до конца».

«У него еще очень большой резерв. Самое главное — он анализирует гонку и делает грамотные выводы, где можно будет выиграть и как», — считает он.

По словам Касперовича, Максим Цветков и Антон Бабиков проделали хороший объем работы и «почувствовали вкус кубковых побед»: «Они борются, диктуют, выходят на равных». Алексей Волков, как уточнил главный тренер, будет стартовать в эстафете. По остальным участникам эстафеты решение будет принято 10 января.