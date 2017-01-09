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9 января 2017, 9:08 | Зимние | ГТРК Башкортостан

Завтра в Уфе пройдут Детские соревнования по сноуборду

Школа олимпийского резерва Уфы по горнолыжному спорту готовится встречать участников Всероссийского турнира.

Школа олимпийского резерва Уфы по горнолыжному спорту готовится встречать участников Всероссийского турнира. Увеличить
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Завтра в столице республики пройдут Детские соревнования по сноуборду. Масштабное спортивное мероприятие проводится на базе уфимской школы уже второй год подряд, так понравились снежные склоны организаторам. Ну, а пока спортсмены открывают соревновательный сезон турнирами столичного уровня. Соревновательный сезон сноубордисты школы олимпийского резерва Уфы открывают городским первенством.

Состязания, по сути, являются отборочным этапом для участия в турнире всероссийского уровня. В списке участников, как новички, так и титулованные спортсмены.

Двенадцатилетний Исмаил Гареев в этом виде спорта уже четыре года. Говорит: любовь к скорости привела в параллельный слалом. Со знанием дела рассказывает о специфике оборудования. А это — фрагмент тренировки единственного в республике спортсмена-горнолыжника с ограниченными возможностями здоровья. Из-за специфики уфимских склонов тренироваться Дмитрий Тишин может только в Абзаково.

Но тренировками на горе подготовка к соревнованиям не ограничивается. Шесть дней в неделю вместе со своим тренером мужчина проводит в спортзале. В мечтах — паралимпийское золото. И чтобы помочь в ее реализации уфимская школа олимпийского резерва приобрела профессиональный болид, сделанный по спецзаказу во Франции.

Не ограничивается катанием на склонах и тренировка других спортсменов. Сложные акробатические элементы здесь отрабатывают сначала на батутах. Такая подготовка проводится и для будущих спортсменов еще задолго до того, как они встанут на горные лыжи или сноуборд. Спортивную подготовку в уфимской школе олимпийского резерва сейчас проходят 400 воспитанников. Тренировки проводятся по четырем направлениям: горные лыжи, сноуборд, фристайл и занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас здесь готовятся к Всероссийским детским соревнованиям по сноуборду. Они пройдут на базе уфимской школы 10-го января. В целом у спортсменов нынешний сезон будет довольно насыщенным.

Только в Уфе на базе школы олимпийского резерва запланировано 24 различных спортивных мероприятия. Сами работники шутят: нельзя позволять воспитанникам долго отдыхать между турнирами. Зима слишком коротка для этого.
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