Завтра в Уфе пройдут Детские соревнования по сноуборду
Школа олимпийского резерва Уфы по горнолыжному спорту готовится встречать участников Всероссийского турнира.
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Завтра в столице республики пройдут Детские соревнования по сноуборду. Масштабное спортивное мероприятие проводится на базе уфимской школы уже второй год подряд, так понравились снежные склоны организаторам. Ну, а пока спортсмены открывают соревновательный сезон турнирами столичного уровня. Соревновательный сезон сноубордисты школы олимпийского резерва Уфы открывают городским первенством.
Состязания, по сути, являются отборочным этапом для участия в турнире всероссийского уровня. В списке участников, как новички, так и титулованные спортсмены.
Двенадцатилетний Исмаил Гареев в этом виде спорта уже четыре года. Говорит: любовь к скорости привела в параллельный слалом. Со знанием дела рассказывает о специфике оборудования. А это — фрагмент тренировки единственного в республике
Но тренировками на горе подготовка к соревнованиям не ограничивается. Шесть дней в неделю вместе со своим тренером мужчина проводит в спортзале. В мечтах — паралимпийское золото. И чтобы помочь в ее реализации уфимская школа олимпийского резерва приобрела профессиональный болид, сделанный по спецзаказу во Франции.
Не ограничивается катанием на склонах и тренировка других спортсменов. Сложные акробатические элементы здесь отрабатывают сначала на батутах. Такая подготовка проводится и для будущих спортсменов еще задолго до того, как они встанут на горные лыжи или сноуборд. Спортивную подготовку в уфимской школе олимпийского резерва сейчас проходят 400 воспитанников. Тренировки проводятся по четырем направлениям: горные лыжи, сноуборд, фристайл и занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас здесь готовятся к Всероссийским детским соревнованиям по сноуборду. Они пройдут на базе уфимской школы 10-го января. В целом у спортсменов нынешний сезон будет довольно насыщенным.
Только в Уфе на базе школы олимпийского резерва запланировано 24 различных спортивных мероприятия. Сами работники шутят: нельзя позволять воспитанникам долго отдыхать между турнирами. Зима слишком коротка для этого.
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