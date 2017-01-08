Валова заняла четвертое место на этапе Кубка Европы по сноуборду, победила полячка Бяла

Победу у женщин одержала Вероника Бяла из Польши. В тройку призеров попали также Мелани Хохрайтер (Германия) и Каролин Лангенхорст (Германия).

У мужчин победил словенец Юре Хафнер. Вторым стал Сан Кьюм Ким (Южная Корея), третьим — Даниэль Вайс (Германия). Лучший из россиян Илья Витюгов занял 16-е место.