РССС: Сборная Казахстана станет главным соперником россиян на зимней Универсиаде-2017

«Российские спортсмены ставят перед собой самые высокие задачи, но одержать итоговую победу будет очень непросто, — заметил Сейранов. — По нашей информации, хозяева Универсиады намерены заявить на соревнования первые составы. Казахстан хочет выиграть, но мы будем стараться составить хозяевам конкуренцию».

«В женском фигурном катании за Россию будут выступать Елизавета Туктамышева, Елена Радионова и Алена Леонова, которые имеют на своем счету победы на многих международных соревнованиях, — напомнил собеседник ТАСС. — В этом виде мы однозначно будем претендовать на победу. В медалеемких лыжных гонках, биатлоне и конькобежном спорте отбор в команду пока идет, и сейчас прогнозировать количество завоеванных в этих видах спорта наград очень сложно».

Сборная России на Универсиаде-2015, которая проходила в Словакии и Испании, установила абсолютный рекорд зимних Всемирных студенческих игр как по количеству завоеванных золотых медалей, так и по общему числу наград. Всего в активе россиян было 56 медалей, из которых 20 — высшего достоинства. Российские спортсмены выиграли также по 18 серебряных и бронзовых наград.