За сборную России на Универсиаде в Алма-Ате выступят 227 спортсменов

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«Мы еще до конца не определились с тем, кто из спортсменов будет защищать честь страны на зимней Универсиаде, до 30 декабря нам необходимо заполнить расширенную заявку на соревнования, а в начале января наступит ясность с окончательным составом, — заметил Сейранов. — Но уже сейчас можно сказать, что российская делегация будет составлять 330 человек, из которых порядка 227 — спортсмены из 12 видов спорта. Также отправятся тренеры, врачи, массажисты, технический персонал, официальные лица».

«В биатлоне окончательный отбор состоится 6 января, в лыжных гонках — во второй декаде января после студенческого чемпионата России, который пройдет в Татарстане», — сообщил глава РССС.

Собеседник ТАСС отметил, что в процессе подготовки к Универсиаде-2017 было налажено хорошее системное взаимодействие с министерством спорта, спортивными федерациями. «Зимняя Универсиада-2017 относится к числу приоритетных мероприятий Минспорта, — подчеркнул Сейранов. — 26 января в Алма-Ату отправится большой авиачартер, на котором полетят около 220 человек, остальные участники Универсиады будут прилетать по мере приближения стартов регулярными рейсами. Обратно в Москву делегация вернется 9 февраля».

«Все участники Универсиады будут жить в специально построенной Деревне. Это одна из немногих Универсиад, где все ее участники будут располагаться в одном месте. Спортсмены будут бороться за медали на современных объектах, в Алма-Ате и ее окрестностях построено много новых спортивных сооружений», — подытожил глава РССС.

Соревнования пройдут с 29 января по 8 февраля.