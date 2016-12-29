За сборную России на Универсиаде в Алма-Ате выступят 227 спортсменов
МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. За сборную России на Всемирной зимней Универсиаде 2017 года в
Алма-Ате (Казахстан) выступят порядка 227 российских спортсменов. Об этом сообщил ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.
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«Мы еще до конца не определились с тем, кто из спортсменов будет защищать честь страны на зимней Универсиаде, до 30 декабря нам необходимо заполнить расширенную заявку на соревнования, а в начале января наступит ясность с окончательным составом, — заметил Сейранов. — Но уже сейчас можно сказать, что российская делегация будет составлять 330 человек, из которых порядка 227 — спортсмены из 12 видов спорта. Также отправятся тренеры, врачи, массажисты, технический персонал, официальные лица».
«В биатлоне окончательный отбор состоится 6 января, в лыжных гонках — во второй декаде января после студенческого чемпионата России, который пройдет в Татарстане», — сообщил глава РССС.
Собеседник ТАСС отметил, что в процессе подготовки к Универсиаде-2017 было налажено хорошее системное взаимодействие с министерством спорта, спортивными федерациями. «Зимняя Универсиада-2017 относится к числу приоритетных мероприятий Минспорта, — подчеркнул Сейранов. — 26 января в
«Все участники Универсиады будут жить в специально построенной Деревне. Это одна из немногих Универсиад, где все ее участники будут располагаться в одном месте. Спортсмены будут бороться за медали на современных объектах, в
Соревнования пройдут с 29 января по 8 февраля.
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