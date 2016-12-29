Биатлонистку из Омска Романову отстранили от соревнований за допинг

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил от международных соревнований российских спортсменок Яну Романову и Ольгу Вилухину. Как сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport, в отношении россиянок Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарные дела о допинге. Данные предоставила независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Биатлонисток подозревают в допинге на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Обе спортсменки завоевали «серебро» в составе женской эстафетной команды. Кроме того, Вилухина заняла второе место в спринте. Если спортсменок признают виновными, то их лишат олимпийских медалей.