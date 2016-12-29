Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/28291637/
29 декабря 2016, 8:55 | Зимние | Om1.ru

Биатлонистку из Омска Романову отстранили от соревнований за допинг

Россиянки Ольга Вилухина и Яна Романова рискуют лишиться медалей за Олимпиаду в Сочи.

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил от международных соревнований российских спортсменок Яну Романову и Ольгу Вилухину. Как сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport, в отношении россиянок Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарные дела о допинге. Данные предоставила независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Биатлонисток подозревают в допинге на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Обе спортсменки завоевали «серебро» в составе женской эстафетной команды. Кроме того, Вилухина заняла второе место в спринте. Если спортсменок признают виновными, то их лишат олимпийских медалей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Казахстанский шорт-трек: вчера и сегодня

Казахстанский шорт-трек: вчера и сегодня

Самым удачным зимним видом спорта для казахстанцев в нынешнем сезоне, несомненно, является шорт-трек, громких успехов в котором отечественные атлеты стали добиваться совсем недавно. Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил сравнить текущие достижения мастеров шорт-трека РК с предыдущими их выступлениями на международной арене.
Еще 7 новостей  Все новости
29 декабря

Биатлонистку из Омска Романову отстранили от соревнований за допинг

Сегодня суд решит судьбу омички, у которой забрали четверых детей «за бедность»

Омичу, сбившему мать и троих детей на переходе, грозит 5 лет тюрьмы