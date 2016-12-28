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28 декабря 2016, 12:43 | Зимние | Р-Спорт

Федорова, вероятно, облегчит программу на этапе КМ по сноуборду в Москве из-за травмы

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российская сноубордистка Софья Федорова сообщила агентству «Р-Спорт», что ей, возможно, придется облегчить свою программу на этапе Кубка мира по биг-эйру в Москве из-за травмы, полученной на предыдущем этапе.

Пятый этап Кубка мира по биг-эйру состоится 7 января 2017 года в Москве. На предыдущем этапе, который прошел 15—17 декабря в американском Коппере, 18-летняя Федорова заняла в квалификации 18-е место и не пробилась в финал, в который выходят шесть сноубордисток.

«На последнем этапе Кубка мира я получила травму. На первой тренировке не рассчитала скорость и не долетела до приземления. Все обошлось, не настолько серьёзно, как могло бы быть. Но я отбила обе пятки, из-за чего пришлось пропустить вторую тренировку и соревноваться через сильную боль. Боль есть до сих пор. По возвращении в Россию обращусь к врачам. Сейчас не могу ничего сказать о готовности или ожиданиях от домашнего этапа. Лично для меня это будет в два раза сложнее из-за травмы. Возможно, даже придётся облегчить программу», — сказала Федорова.

Сноубордистка после выступления на этапе в Коппере продолжила тренироваться в США. «Возвращаюсь (в Россию) к этапу Кубка мира в Москве 7 января. О том, чтобы приступать к тренировкам в Москве, можно только мечтать. Тренируюсь я за границей как раз потому, что у нас нет нужных условий для тренировок», — отметила собеседница агентства.

Федорова в текущем сезоне дебютировала в Кубке мира, выступив на всех четырех этапах. Лучшим результатом 18-летней сноубордистки на данный момент является 14-е место на этапе в немецком Менхенгладбахе. «В трюках и программе у меня прогресса мало, почти нет, потому что из-за соревнований не остаётся времени на тренировки. Но соревновательный опыт, конечно, получен, что очень важно», — подчеркнула Федорова.

«Не могу сказать, что я всех удивила своими выступлениями, все-таки в прошлом году я соревновалась в юниорской категории, а сейчас со старшими и опытными спортсменами, — продолжила сноубордистка. — Конкуренция очень сильная, и попасть в финал (на этапе Кубка мира) для меня сейчас — прыгнуть выше головы. Получилось попробовать себя на более сложных и больших трамплинах и в разных условиях. Не получилось достаточно потренироваться и улучшить программу».
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