Федорова, вероятно, облегчит программу на этапе КМ по сноуборду в Москве из-за травмы
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российская сноубордистка Софья Федорова сообщила агентству «Р-Спорт», что ей, возможно, придется облегчить свою программу на этапе Кубка мира по биг-эйру в Москве из-за травмы, полученной на предыдущем этапе.
Пятый этап Кубка мира по
«На последнем этапе Кубка мира я получила травму. На первой тренировке не рассчитала скорость и не долетела до приземления. Все обошлось, не настолько серьёзно, как могло бы быть. Но я отбила обе пятки,
Сноубордистка после выступления на этапе в Коппере продолжила тренироваться в США. «Возвращаюсь (в Россию) к этапу Кубка мира в Москве 7 января. О том, чтобы приступать к тренировкам в Москве, можно только мечтать. Тренируюсь я за границей как раз потому, что у нас нет нужных условий для тренировок», — отметила собеседница агентства.
Федорова в текущем сезоне дебютировала в Кубке мира, выступив на всех четырех этапах. Лучшим результатом 18-летней сноубордистки на данный момент является 14-е место на этапе в немецком Менхенгладбахе. «В трюках и программе у меня прогресса мало, почти нет, потому что
«Не могу сказать, что я всех удивила своими выступлениями,
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