Тренер: Сноубордист Мамаев имеет шансы на попадание на ОИ-2018 в биг-эйре
МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Сноубордист Антон Мамаев имеет самые высокие шансы среди российских спортсменов на успешный отбор на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхнае в дисциплине биг- эйр. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Роман Дырин.
«На Олимпиаду 2018 года нам предстоит еще отобраться, нужно попадать в финалы на этапах Кубка мира и на чемпионате мира, бороться в финале, зарабатывать рейтинговые очки, — сказал Дырин. — Скорее всего, в составе сборной России по силам отобраться на Игры только Антону Мамаеву, это очень высокий уровень. И ребятам, которые еще не имеют в своем арсенале трюков определенного уровня сложности, будет сложно угнаться за лидерами».
В 2018 году
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