Тренер: Сноубордист Мамаев имеет шансы на попадание на ОИ-2018 в биг-эйре

«На Олимпиаду 2018 года нам предстоит еще отобраться, нужно попадать в финалы на этапах Кубка мира и на чемпионате мира, бороться в финале, зарабатывать рейтинговые очки, — сказал Дырин. — Скорее всего, в составе сборной России по силам отобраться на Игры только Антону Мамаеву, это очень высокий уровень. И ребятам, которые еще не имеют в своем арсенале трюков определенного уровня сложности, будет сложно угнаться за лидерами».

В 2018 году биг-эйр дебютирует в олимпийской программе.