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27 декабря 2016, 17:27 | Зимние | ТАСС

Тренер: Сноубордист Мамаев имеет шансы на попадание на ОИ-2018 в биг-эйре

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Сноубордист Антон Мамаев имеет самые высокие шансы среди российских спортсменов на успешный отбор на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхнае в дисциплине биг- эйр. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Роман Дырин.

«На Олимпиаду 2018 года нам предстоит еще отобраться, нужно попадать в финалы на этапах Кубка мира и на чемпионате мира, бороться в финале, зарабатывать рейтинговые очки, — сказал Дырин. — Скорее всего, в составе сборной России по силам отобраться на Игры только Антону Мамаеву, это очень высокий уровень. И ребятам, которые еще не имеют в своем арсенале трюков определенного уровня сложности, будет сложно угнаться за лидерами».

В 2018 году биг-эйр дебютирует в олимпийской программе.
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сноубордисту сборной России Антону Мамаеву по силам бороться за попадание в тройку сильнейших в дисциплине биг-эйр на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал старший тренер сборной России Роман Дырин.
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