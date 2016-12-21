Федерация сноуборда России не получала информации от FIS о возможном переносе турниров
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Федерация сноуборда России (ФСР) находится в постоянном контакте с Международной федерацией лыжного спорта (FIS), информация о возможном переносе этапов Кубка мира из России не обсуждалась. Об этом ТАСС заявил глава ФСР Денис Тихомиров.
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«Впервые слышу о возможности переноса этапов Кубка мира по сноуборду из России, мы с FIS в постоянном контакте, каждый день обсуждаем рабочие моменты, касающиеся организации этапа Кубка мира в Москве, — сказал Тихомиров. — Что касается другого этапа, мы тоже ищем площадки, поскольку Казань не сможет принять турнир. И FIS, наоборот, просит нас найти замену Казани для его проведения».
Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине бигэйр состоится 7 января в Крылатском. Этап Кубка мира по
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