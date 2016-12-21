Федерация сноуборда России не получала информации от FIS о возможном переносе турниров

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Ранее вице-президент FIS Сверре Сееберг заявил, что международные турниры по сноуборду, лыжным гонкам и фристайлу, которые были запланированы в России в сезоне-2016/17, могут быть перенесены после изучения второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Впервые слышу о возможности переноса этапов Кубка мира по сноуборду из России, мы с FIS в постоянном контакте, каждый день обсуждаем рабочие моменты, касающиеся организации этапа Кубка мира в Москве, — сказал Тихомиров. — Что касается другого этапа, мы тоже ищем площадки, поскольку Казань не сможет принять турнир. И FIS, наоборот, просит нас найти замену Казани для его проведения».