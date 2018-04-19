Канадке присудили золото Олимпиады-2012 благодаря допинг-скандалу

Канадке присудили первое место в весовой категории до 63 килограммов. Первоначально Жирар заняла третье место на соревнованиях, уступив серебряной призерке Светлане Царукаевой из России и победительнице — представительнице Казахстана Майе Манезе. Однако, еще в 2017 году МОК лишил Царукаеву и Манезу наград в связи с положительными результатами допинг-проб атлеток.