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19 апреля, источник: Lenta.Ru

Канадке присудили золото Олимпиады-2012 благодаря допинг-скандалу

Канадской тяжелоатлетке Кристин Жирар присудили победу на Олимпиаде-2012, так как Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую и казахскую спортсменок наград в соревнованиях из-за положительных допинг-проб. Об этом сообщает «Global News».

Источник: РИА "Новости"

Канадке присудили первое место в весовой категории до 63 килограммов. Первоначально Жирар заняла третье место на соревнованиях, уступив серебряной призерке Светлане Царукаевой из России и победительнице — представительнице Казахстана Майе Манезе. Однако, еще в 2017 году МОК лишил Царукаеву и Манезу наград в связи с положительными результатами допинг-проб атлеток.

«Эта золотая медаль является свидетельством “чистого” спорта. Это очень многое значит для меня», — заявила 33-летняя Жирар.

Вскоре должна состояться официальная церемония награждения канадской спортсменки. Дата мероприятия пока неизвестна.

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