Лидер женской сборной России по тяжелой атлетике Каширина выступит на Кубке страны в Сочи

Кубок России пройдет с 22 по 28 марта. Примерно в эти сроки (с 26 марта по 1 апреля) в Румынии состоится чемпионат Европы, который российские тяжелоатлеты вынуждены пропустить из-за годичной дисквалификации за прошлые допинговые нарушения. Срок наказания истечет во второй половине октября.

Читайте также Мимо чемпионата мира. Штангисты снова вне игры

«Мы рассчитываем, что наши спортсменки покажут на Кубке России высокие результаты, — сказал Колесников. — Даже выше, чем на прошлогоднем чемпионате Европы в Хорватии. В Сочи выступят практически все сильнейшие, в том числе и Татьяна Каширина». Каширина является семикратной чемпионкой Европы.

Женская сборная России завоевала на ЧЕ-2017 в Сплите семь медалей, из которых четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая, заняв первое место в общекомандном зачете. Победительницами первенства Европы стали Наталья Хлесткина (весовая категория до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Диана Мстиева (до 90 кг) и Татьяна Каширина (свыше 90 кг). Серебряные медали выиграли Татьяна Алеева (до 63 кг) и Мария Вострикова (до 75 кг). С бронзой вернулась домой чемпионка мира и Европы 2013 года Тима Туриева (до 63 кг).

«Из медалисток последнего европейского первенства не выступят на Кубке России только Хлесткина, которая сейчас испытывает небольшие проблемы со здоровьем, и Вострикова, которая не приедет в Сочи из-за болезни ребенка, — продолжил главный тренер. — Все остальные готовы к соревнованиям».