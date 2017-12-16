СМИ: допинг-проба российского штангиста Панайотиди дала положительный результат
ТАСС, 16 декабря.
ТАСС, 16 декабря.
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Также в список спортсменов, чьи пробы дали положительный результат, вошли серебряный призер чемпионата Европы 2017 года венгерка
Панайотиди — серебряный призер первенства России среди юниоров 2017 года.
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) 30 сентября на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР), а также национальные федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки