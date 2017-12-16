СМИ: допинг-проба российского штангиста Панайотиди дала положительный результат

Также в список спортсменов, чьи пробы дали положительный результат, вошли серебряный призер чемпионата Европы 2017 года венгерка Моника-Сунета Ченгери, украинцы Игорь Обухов и Алена Шевкопляс, представительница Таиланда Суппатра Кевконг и Лаура Мехиас из Венесуэлы.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) 30 сентября на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР), а также национальные федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. Из-за этого решения отстраненные сборные пропустили чемпионат мира, который проходил в Анахайме (США).