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17:48 (мск), источник: ТАСС

СМИ: допинг-проба российского штангиста Панайотиди дала положительный результат

ТАСС, 16 декабря. Допинг-пробы российского тяжелоатлета Николая Панайотиди и еще пяти штангистов дали положительный результат. Об этом сообщает портал Inside the games.

В допинг-пробе российского спортсмена было обнаружено запрещенное вещество метенолон.

Также в список спортсменов, чьи пробы дали положительный результат, вошли серебряный призер чемпионата Европы 2017 года венгерка Моника-Сунета Ченгери, украинцы Игорь Обухов и Алена Шевкопляс, представительница Таиланда Суппатра Кевконг и Лаура Мехиас из Венесуэлы.

Панайотиди — серебряный призер первенства России среди юниоров 2017 года.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) 30 сентября на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР), а также национальные федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. Из-за этого решения отстраненные сборные пропустили чемпионат мира, который проходил в Анахайме (США).

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