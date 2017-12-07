Спасется ли тяжелая атлетика?

Источник: AFP 2017

На нынешнем заседании исполкома МОК решалась судьба не только российского спорта, но и мировой тяжелой атлетики. Забавно, что именно 5 декабря в Анахайме завершился чемпионат мира по этому виду спорта. Вряд ли вы хоть что-то об этом слышали. Турнир прошел довольно скромно, а в российских СМИ не вспоминался вообще. Дело в том, что для такого уровня соревнования получились неполноценными. Из-за многочисленных допинговых историй Международная федерация (IWF) приняла решение не допускать до турнира сразу девять стран: Россию, Украину, Китай, Казахстан, Армению, Турцию, Молдову, Белоруссию и Азербайджан. А ведь именно спортсмены этих команд играют ведущую роль в мировой тяжелой атлетике.

В результате победу в общекомандном зачете в Анахайме наряду с Ираном одержала… Колумбия. Историческими золотыми медалями отметились представители США, Вьетнама, Чили, Таиланда, Испании и Китайского Тайбэя. Понятно, что вместе с тем уровень результатов упал до неприличия. Так, к примеру, на чемпионате мира-2015 победитель в наилегчайшей весовой категории (до 56 кг) по сумме двоеборья поднял 302 кг, а победитель нынешнего турнира — 279 кг. Больше того, в Анахайме для победы в следующей категории — до 62 кг — хватило… 300 кг. В женском абсолюте два года назад с суммой 333 кг победила Татьяна Каширина, а теперь американка Сара Роблес выиграла золото с 284 кг. Как говорится, почувствуйте разницу.

IWF осознанно пошла на локальный репутационный ущерб с надеждой выправить ситуацию в целом. Тяжелая атлетика давно и безнадежно ассоциируется с запрещенными препаратами. Бесконечные перераспределения медалей после соревнований так всем надоели, что члены МОК стали ратовать за исключение вида спорта из олимпийской программы, предложив обойтись в Париже-2024 без него. Все это еще раз обсуждалось на нынешнем исполкоме МОК.

Глава МОК Томас БАХ | Источник: AFP 2017

— Мы можем включить тяжелую атлетику в программу Игр-2024, но только при выполнении определенных условий, — объяснил Бах. — На нынешнем заседании мы заслушали отчет IWF, в котором предоставлен отчет об улучшении ситуации по вопросам антидопинга. Статистика говорит о том, что около 10 процентов тяжелоатлетов сдают положительные пробы. Это очень много. И поэтому мы приняли решение, что статус тяжелой атлетики остается прежним — пока этот вид спорта вне Олимпийских игр-2024. Мы получили план от IWF, но теперь хотим посмотреть, как он воплощается в жизнь. К июню 2018 года должен быть представлен отчет.