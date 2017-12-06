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21:32 (мск), источник: ТАСС

Бах: Тяжелая атлетика войдет в программу Игр-2024 при соблюдении ряда требований

ЛОЗАННА /Швейцария/, 6 декабря. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сохранит тяжелую атлетику в программе Игр 2024 года в Париже при соблюдении ряда требований. Такое решение было принято в среду в Лозанне.

«Мы получили отчет, который свидетельствует о наличии плана об улучшении ситуации по части использования допинга. Этот вопрос очень серьезный, он требует анализа, масштабного тестирования спортсменов», — сказал журналистам президент МОК Томас Бах.

Бах отметил, что МОК ждет от Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) новый доклад о борьбе с допингом к июню следующего года.

Ранее независимая антидопинговая комиссия за «чистый спорт» провела ряд встреч и занялась изучением антидопинговых тенденций в тяжелой атлетике за последние десять лет. В докладе комиссии утверждалось, что IWF значительно улучшила положение дел в тяжелой атлетике, однако после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне можно было сделать больше в борьбе с допингом. Особое внимание акцентировалось на том, что федерация недостаточно уделяла внимания борьбе с допингом в нескольких странах, где существует культура употребления допинга и она выходит за пределы тяжелой атлетики.

«К июню 2018 года федерация должна представить еще один отчет, чтобы исполком в июле смог отследить развитие ситуации», — сказал Бах.

Исполком IWF 30 сентября в Бухаресте на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила.

Международная федерация тяжелой атлетики до декабря должна была направить в МОК отчет о решении проблем с допингом, что являлось одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе.

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