Иранец Моради победил с мировым рекордом на ЧМ по тяжелой атлетике в весе до 94 кг

По итогам двух упражнений олимпийский чемпион 2016 года поднял общий вес 417 кг (рывок — 184, толчок — 233). Он установил новые мировые рекорды в рывке и толчке, а также побил свой мировой рекорд по сумме упражнений.

В отсутствие Казахстана и других стран сборная США выиграла первые за 12 и 20 лет медали ЧМ по тяжелой атлетике