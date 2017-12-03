В отсутствие Казахстана и других стран сборная США выиграла первые за 12 и 20 лет медали ЧМ по тяжелой атлетике

Успеха добился 17-летний Харрисон Маурус. На мировом первенстве, которое проходит сейчас в американском Анахайме, он стал бронзовым призером в весовой категории до 77 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 348 (155 + 193) килограммов. При этом Маурус отметился «малой» бронзовой медалью в «толчке».

Эта медаль стала первой для мужской сборной США на ЧМ за последние 20 лет. Последним, кому удавалось отметиться на мировом первенстве был Уэс Барнетт, который также завоевал «бронзу» на чемпионате мира в 1997 году.

«Это была долгая “засуха”. Целых 20 лет. Это отличное предзнаменование для будущего американской тяжелой атлетики — совсем юный спортсмен добился огромного результата на взрослом международном уровне. И это другая часть истории, когда уровень соперников выравнялся, и нет тех, кто специально был настроен против нас. Мы теперь можем показать то, на что способны», — отметил Барнетт с намеком на дисквалификацию девяти сборных за применение допинга.

Также стоит отметить, что и американская женская сборная прервала без медальную серию. В весовой категории до 69 килограммов Анна Роджерс завоевала «бронзу» с результатом 235 (104 + 131) килограммов. «Засуха» продолжалась 12 лет.