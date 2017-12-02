Румынка Тома завоевала золото ЧМ по тяжелой атлетике в категории до 63 кг

Румынская спортсменка, являющаяся чемпионкой Европы 2017 года, по итогам двух упражнений (рывок — 109, толчок — 128) подняла общий вес 237 кг. Серебряным призером стала Лина Ривас Ордонез из Колумбии — 225 кг (104+124), бронзовую медаль завоевала еще одна тяжелоатлетка из Колумбии Мерседес Перес — 225 кг (101+124), оказавшаяся тяжелее своей соотечественницы на 180 гр.

Российские тяжелоатлеты не выступают на чемпионате мира в Анахайме. В сентябре исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики отстранил федерации тяжелой атлетики России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины на год от международных стартов из-за нарушений антидопинговых правил. Представители этих стран не могут участвовать в международных стартах до 20 октября 2018 года.