Чемпионат мира по тяжелой атлетике стартует в США без участия россиян

Источник: РИА "Новости"

На чемпионате мира будут разыграны медали в 16 весовых категориях и у мужчин, и у женщин. Мужчины будут соревноваться в весе до 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, 105 кг и свыше 105 кг, женщины — 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 90 кг и свыше 90 кг. Медали получат победители как по сумме веса, поднятого в рывке и толчке, так и призеры по итогам рывка и толчка в каждой категории. Количество категорий на нынешнем турнире увеличилось на одну — женский тяжелый вес теперь составляет свыше 90 кг, а не 75 кг.

Предварительные соревнования в группах В и С пройдут во вторник, в этот же день состоится церемония открытия чемпионата мира. Первые медали будут разыграны 29 ноября, завершится чемпионат мира 5 декабря. Соревнования пройдут в Центре конвенций Анахайма — крупнейшем конференц-центре на западном побережье США.

В сентябре исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) отстранил федерации тяжелой атлетики России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции, Болгарии и Украины на год от международных стартов из-за нарушений антидопинговых правил. Представители этих стран не смогут участвовать в международных стартах до 20 октября 2018 года.

В Хьюстоне и Рио-де-Жанейро победили китайцы

На последнем чемпионате мира, который прошел два года назад также в США — в Хьюстоне, на счету спортсменов, представляющих дисквалифицированные федерации, оказалось 12 золотых медалей из 15. Шесть наград высшей пробы в 2015 году выиграли тяжелоатлеты из Китая, на счету сборной России — «золото» Артема Окулова в весе до 85 кг и Татьяны Кашириной в категории свыше 75 кг (два года назад она считалась абсолютной).

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро также было разыграно 15 комплектов наград. Китайские тяжелоатлеты завоевали пять золотых медалей, по две награды высшей пробы у спортсменов Таиланда и Ирана. Сборная России по тяжелой атлетике не была допущена до участия в Играх.

Изначально страной — организатором чемпионата мира была Малайзия. В октябре 2016 года малайцы отказались от организации турнира, так как столкнулись с трудностями при подготовке к соревнованиям. Таким образом, в США пройдет второй чемпионат мира подряд.