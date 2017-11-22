Ростов-на-Дону примет в 2018 году чемпионат России по тяжелой атлетике

«Исполком ФТАР утвердил заявку Ростова-на-Дону на проведение следующего чемпионата России, — отметил Кишкин. — Турнир должен пройти с 3 по 9 сентября 2018 года. Кубок страны состоится в Сочи с 22 по 28 марта».

Сентябрьское первенство России станет этапом отбора на чемпионат мира, который пройдет с 24 ноября по 3 декабря в Лиме (Перу). Чемпионат мира 2018 года будет для ведущих российских тяжелоатлетов первым международным стартом после годичной дисквалификации ФТАР, которая завершится 19 октября 2018 года.