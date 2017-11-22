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11:00 (мск), источник: ТАСС

Ростов-на-Дону примет в 2018 году чемпионат России по тяжелой атлетике

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) принял решение о проведении чемпионата России по тяжелой атлетике 2018 года в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь ФТАР Александр Кишкин.

«Исполком ФТАР утвердил заявку Ростова-на-Дону на проведение следующего чемпионата России, — отметил Кишкин. — Турнир должен пройти с 3 по 9 сентября 2018 года. Кубок страны состоится в Сочи с 22 по 28 марта».

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Сентябрьское первенство России станет этапом отбора на чемпионат мира, который пройдет с 24 ноября по 3 декабря в Лиме (Перу). Чемпионат мира 2018 года будет для ведущих российских тяжелоатлетов первым международным стартом после годичной дисквалификации ФТАР, которая завершится 19 октября 2018 года.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики 30 сентября в Бухаресте на основе доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год ФТАР и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. Годичное отстранение национальных федераций вступило в силу 20 октября. Таким образом, сборная России не сможет выступить на ЧМ-2017, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме, и на чемпионате Европы, который весной 2018 года примет албанская Тирана.

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