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16:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер самый титулованный тяжелоатлет мира

Трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Наим Сулейманоглу умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Источник: AP 2017

Спортсмен скончался в больнице, где проходил курс лечения от проблем с печенью. В сентябре Сулейманоглу госпитализировали с подозрением на цирроз, а 11 ноября ему была сделана операция.

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Сулейманоглу родился 23 января 1967 года в Болгарии. За эту страну он выступал до 1986-го, став двукратным чемпионом мира. В 1987-м он получил турецкое гражданство. На Олимпийских играх 1988 и 1992 годов он становился чемпионов в весовой категории до 60 килограммов, четырьмя годами позже победил в весе до 64 килограммов. Выступая за Турцию, спортсмен завоевал пять золотых медалей на мировых первенствах.

Сулейманоглу — самый титулованный тяжелоатлет в истории этого вида спорта. За свою карьеру он установил 46 мировых рекордов.

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