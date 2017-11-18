Умер самый титулованный тяжелоатлет мира

Спортсмен скончался в больнице, где проходил курс лечения от проблем с печенью. В сентябре Сулейманоглу госпитализировали с подозрением на цирроз, а 11 ноября ему была сделана операция.

Сулейманоглу родился 23 января 1967 года в Болгарии. За эту страну он выступал до 1986-го, став двукратным чемпионом мира. В 1987-м он получил турецкое гражданство. На Олимпийских играх 1988 и 1992 годов он становился чемпионов в весовой категории до 60 килограммов, четырьмя годами позже победил в весе до 64 килограммов. Выступая за Турцию, спортсмен завоевал пять золотых медалей на мировых первенствах.