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20:44 (мск), источник: ТАСС

ФТАР: IWF отстранила штангиста Албегова от соревнований на основании данных Родченкова

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила россиянина Руслана Албегова от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании данных, которые Всемирному антидопинговому агентству (WADA) предоставил бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Об этом ТАСС сообщил глава антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров.

Источник: РИА "Новости"

Ранее IWF сообщила об отстранении 29-летнего Албегова, завоевавшего бронзовую медаль на Олимпиаде 2012 года в категории свыше 105 кг.

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«Международная федерация уведомила нас, что у нее есть подозрения на основе данных, которые предоставил Родченков WADA. Тестирование, где была выявлена эта проба, было внесоревновательным. Албегов предоставил мне скриншот уведомления в системе “Адамс”, кажется, за 1 апреля 2013 года, и результат был отрицательным», — сказал Петров.

По словам Петрова, отстранение Албегова является временным и действует с 12 ноября. «Сейчас идет расследование, но ранее никто не уведомлял его об обнаружении запрещенного вещества в пробе А, никаких уведомлений не было из лаборатории, куда отправили его допинг-пробу», — отметил руководитель антидопинговой комиссии ФТАР.

В пятницу WADA сообщило о получении базы допинг-тестов московской лаборатории в период с января 2012 года по август 2015-го. Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил ТАСС, что бывшие сотрудники московской антидопинговой лаборатории Олег Мигачев и Тимофей Соболевский, который также являлся заместителем руководителя центра Родченкова, имели неконтролируемый доступ к базе данных лаборатории вплоть до июля 2016 года.

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