ФТАР: IWF отстранила штангиста Албегова от соревнований на основании данных Родченкова

Источник: РИА "Новости"

Ранее IWF сообщила об отстранении 29-летнего Албегова, завоевавшего бронзовую медаль на Олимпиаде 2012 года в категории свыше 105 кг.

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«Международная федерация уведомила нас, что у нее есть подозрения на основе данных, которые предоставил Родченков WADA. Тестирование, где была выявлена эта проба, было внесоревновательным. Албегов предоставил мне скриншот уведомления в системе “Адамс”, кажется, за 1 апреля 2013 года, и результат был отрицательным», — сказал Петров.

По словам Петрова, отстранение Албегова является временным и действует с 12 ноября. «Сейчас идет расследование, но ранее никто не уведомлял его об обнаружении запрещенного вещества в пробе А, никаких уведомлений не было из лаборатории, куда отправили его допинг-пробу», — отметил руководитель антидопинговой комиссии ФТАР.