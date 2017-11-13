Илья Ильин, возможно, примет участие в Олимпийских играх-2020

Источник: Prosports.kz

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Казахстана Омар Мустафин не исключает участия Ильи Ильина на Олимпиаде-2020 в Токио, передает «Казинформ».

«Его кейс мало чем отличается от кейса Майи Манезы, которая, как известно, получила два года дисквалификации и сохранение всех ее неолимпийских результатов, — сказал Омар Мустафин в интервью журналистам в кулуарах международной антидопинговой конференции IWF.

Также глава федерации отметил, что решение по делу Ильина займет от одного до нескольких месяцев.