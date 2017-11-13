Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
Почему грипп непобедим
Умер 37-летний замглавы "дочки" "Газпрома" Сергей Филь
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Витязь0
Сочи0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн0
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик4
Сибирь0
Футбол. Сборные
20:00
Болгария
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Албания
Хоккей. КХЛ
21:30
Слован
Салават Юлаев
Футбол. Сборные
17:00
Армения3
Кипр2
Футбол. Сборные
17:00
Грузия2
Беларусь2
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Мексика
Хоккей. НХЛ
14.11
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
14.11
Калгари Флэймз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Сан-Хосе Шаркс2
Все события
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании
В ручном режиме. Какой компромат остался у Родченкова на Россию?
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие бойфренда
Почему грипп непобедим
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
18:39 (мск), источник: Prosports.kz

Илья Ильин, возможно, примет участие в Олимпийских играх-2020

Есть вероятность, что мы увидим тяжелоатлета на играх в Токио.

Источник: Prosports.kz

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Казахстана Омар Мустафин не исключает участия Ильи Ильина на Олимпиаде-2020 в Токио, передает «Казинформ».

Читайте также
«Мы должны ответить за ошибки прошлого»

«Его кейс мало чем отличается от кейса Майи Манезы, которая, как известно, получила два года дисквалификации и сохранение всех ее неолимпийских результатов, — сказал Омар Мустафин в интервью журналистам в кулуарах международной антидопинговой конференции IWF.

Также глава федерации отметил, что решение по делу Ильина займет от одного до нескольких месяцев.

Напомним, что в крови Ильина были найдены запрещенные вещества, из-за которых спортсмена лишили золотых медалей Олимпийских игры 2008 и 2012 годов. Но решение о его дисквалификации не принято до сих пор.

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании
В ручном режиме. Какой компромат остался у Родченкова на Россию?
As: «Реал» принял решение продать Бэйла летом
Россия готова помочь ВАДА в деле Родченкова
Рецепт от Хорватии: уволить тренера на финише отбора и победить
Аршавин вошел в топ-10 лучших футболистов сезона в Казахстане
«Ак Барс» забил «Амуру» уже на третьей минуте, но потерпел поражение
Новости
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь