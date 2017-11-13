Илья Ильин, возможно, примет участие в Олимпийских играх-2020
Есть вероятность, что мы увидим тяжелоатлета на играх в Токио.
Есть вероятность, что мы увидим тяжелоатлета на играх в Токио.
Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Казахстана Омар Мустафин не исключает участия Ильи Ильина на Олимпиаде-2020 в Токио, передает «Казинформ».
«Его кейс мало чем отличается от кейса Майи Манезы, которая, как известно, получила два года дисквалификации и сохранение всех ее неолимпийских результатов, — сказал Омар Мустафин в интервью журналистам в кулуарах международной антидопинговой конференции IWF.
Также глава федерации отметил, что решение по делу Ильина займет от одного до нескольких месяцев.
Напомним, что в крови Ильина были найдены запрещенные вещества,