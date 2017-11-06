Умерла самая сильная женщина планеты

Источник: Газета.Ру

Семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, заслуженный мастер спорта России Наталья Румянцева скоропостижно скончалась на 47-м году жизни. Имелись ли у бывшей спортсменки, а ныне тренера проблемы со здоровьем, доподлинно не известно. Причины и обстоятельства случившегося также не уточняются. Трагическую новость разместил на своей страничке паблик Федерации пауэрлифтинга Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».

«Федерация приносит семье и близким Натальи соболезнования, это огромная потеря для всех, — говорится в некрологе. — В последнее время Румянцева вела активную работу на тренерском поприще и воспитала множество талантливых учеников, занимавших высокие ступени пьедесталов как в Санкт-Петербурге, так и в России и мире.

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Румянцева начала заниматься пауэрлифтингом в 1992 году в Северной столице. В том же году выполнила норматив мастера спорта, в следующем получила звание «Мастер спорта международного класса», а в 1996-м ей был присвоен статус ЗМС.

Спортсменка выступала в весовых категориях до 82,5 и до 90 кг. С 1993 по 1999 годы включительно завоевала семь титулов на чемпионатах мира кряду. Кроме того, в активе Румянцевой — шесть золотых медалей первенств Европы. На континенте ей не было равных в 1994—1998 и 2000 годах. На внутрироссийском уровне она становилась лучшей четыре раза подряд (1995−1998). Кроме того, Румянцева неизменно брала награды на мировых, европейских и национальных чемпионатах по жиму лежа.

Восходящая звезда развивала свою карьеру в Красноярске, где в 1999-м окончила техникум физической культуры и работала тренером-инструктором.

Как самая титулованная спортсменка отмечена в Книге рекордов Гиннеса — к 2000 году сумела установить 212 рекорд. В том же сезоне ее ввели в зал славы Европейской федерации пауэрлифтинга.

После окончания спортивной карьеры Румянцева проживала в Петербурге, где успешно трудилась с юными спортсменами. Местом работы специалиста был спортивный клуб «Океаниум» в Озерках.

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Знавшие Румянцеву лично скорбят по поводу ее преждевременной кончины в соцсетях.

«Какой ужас. Буквально недавно с ней говорил о соревнованиях. Знаю ее с давних времен. Жуткая новость. Позитивная очень Наташа была. Пусть земля пухом будет. Таких людей теряем», — написал один из комментаторов.

«Боже мой, буквально завтра собиралась на тренировку к ней, планировали начать готовить меня к соревнованиям, а тут…».

«До сих пор не могу осознать… Наталья была невероятно светлым, жизнерадостным человеком, великим спортсменом и тренером, который встряхивал и вел к победе».

Кто-то вспоминает, что Румянцева была свидетельницей на их свадьбе, другие констатируют, что ранний уход экс-атлетки явился «неоценимой потерей для огромного количества людей».

Бывшие и нынешние ученики Румянцевой отмечают, что добивались высоких результатов «без химии», то есть применения запрещенных веществ.

У покойной остались дочь и муж — мастер спорта по дзюдо, МСМК по пауэрлифтингу.

«Вся моя жизнь — это спорт, — рассказывала Румянцева в одном из интервью. — Еще когда училась в школе, с шестого класса начала заниматься легкой атлетикой: толкала ядро и метала диск. Занималась в знаменитой школе Алексеева. Дометала до кандидата в мастера спорта. Потом предложили заниматься пауэрлифтингом. Так попала в зал, находившийся в парке Бабушкина.

Каждый чемпионат отличался по-своему. Например, в Японии выиграла у американки по последнему подходу в тяге, а где-то бывало, что мое преимущество над вторым местом составляло около 100 килограммов.

Очень благодарна своему тренеру Геннадию Ходосевичу, он безупречно подводил к соревнованиям. Благодаря его грамотному руководству за всю карьеру у меня не было серьезных травм.

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Ну и, конечно, по его же словам, победам способствовал мой «спортивный характер», «трудолюбие», «настойчивость». Да и в любой сфере деятельности без этих качеств никуда.

Пауэрлифтинг, или как его еще называют — силовое троеборье, является силовым видом спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса.

В программу входят три упражнения — приседание со штангой на спине, жим лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги. Итоговый результат засчитывается по сумме трех дисциплин.