Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
Полонский хочет заработать $1 трлн и построить город будущего
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур2
Сочи0
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Северсталь
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари ФлэймзБ5
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс0
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс6
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
5.11
Эдмонтон Ойлерз0
Детройт Ред Уингз4
Футбол. Зарубежный
5.11
Сент-Этьен0
Лион5
Футбол. Зарубежный
5.11
Реал3
Лас-Пальмас0
Футбол. Зарубежный
5.11
Сассуоло0
Милан2
Все события
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Мила Кунис о неприятном визите на Украину: не пустили в дом
Учёные рассказали, что чувствуют умершие
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу
Акинфеев установил новый рекорд ЦСКА
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
11:13 (мск), источник: Газета.Ру

Умерла самая сильная женщина планеты

Многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу россиянка Наталья Румянцева, в 1990-е годы считавшаяся самой сильной женщиной на планете, ушла из жизни в возрасте 46 лет. После окончания карьеры она работала в спортивном клубе и вела активную тренерскую деятельность.

Источник: Газета.Ру

Семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, заслуженный мастер спорта России Наталья Румянцева скоропостижно скончалась на 47-м году жизни. Имелись ли у бывшей спортсменки, а ныне тренера проблемы со здоровьем, доподлинно не известно. Причины и обстоятельства случившегося также не уточняются. Трагическую новость разместил на своей страничке паблик Федерации пауэрлифтинга Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».

«Федерация приносит семье и близким Натальи соболезнования, это огромная потеря для всех, — говорится в некрологе. — В последнее время Румянцева вела активную работу на тренерском поприще и воспитала множество талантливых учеников, занимавших высокие ступени пьедесталов как в Санкт-Петербурге, так и в России и мире.

Во время загрузки произошла ошибка.

Румянцева начала заниматься пауэрлифтингом в 1992 году в Северной столице. В том же году выполнила норматив мастера спорта, в следующем получила звание «Мастер спорта международного класса», а в 1996-м ей был присвоен статус ЗМС.

Спортсменка выступала в весовых категориях до 82,5 и до 90 кг. С 1993 по 1999 годы включительно завоевала семь титулов на чемпионатах мира кряду. Кроме того, в активе Румянцевой — шесть золотых медалей первенств Европы. На континенте ей не было равных в 1994—1998 и 2000 годах. На внутрироссийском уровне она становилась лучшей четыре раза подряд (1995−1998). Кроме того, Румянцева неизменно брала награды на мировых, европейских и национальных чемпионатах по жиму лежа.

Восходящая звезда развивала свою карьеру в Красноярске, где в 1999-м окончила техникум физической культуры и работала тренером-инструктором.

Как самая титулованная спортсменка отмечена в Книге рекордов Гиннеса — к 2000 году сумела установить 212 рекорд. В том же сезоне ее ввели в зал славы Европейской федерации пауэрлифтинга.

После окончания спортивной карьеры Румянцева проживала в Петербурге, где успешно трудилась с юными спортсменами. Местом работы специалиста был спортивный клуб «Океаниум» в Озерках.

Читайте также
Чемпиона мира по пауэрлифтингу убили в драке у кафе

Знавшие Румянцеву лично скорбят по поводу ее преждевременной кончины в соцсетях.

«Какой ужас. Буквально недавно с ней говорил о соревнованиях. Знаю ее с давних времен. Жуткая новость. Позитивная очень Наташа была. Пусть земля пухом будет. Таких людей теряем», — написал один из комментаторов.

«Боже мой, буквально завтра собиралась на тренировку к ней, планировали начать готовить меня к соревнованиям, а тут…».

«До сих пор не могу осознать… Наталья была невероятно светлым, жизнерадостным человеком, великим спортсменом и тренером, который встряхивал и вел к победе».

Кто-то вспоминает, что Румянцева была свидетельницей на их свадьбе, другие констатируют, что ранний уход экс-атлетки явился «неоценимой потерей для огромного количества людей».

Бывшие и нынешние ученики Румянцевой отмечают, что добивались высоких результатов «без химии», то есть применения запрещенных веществ.

У покойной остались дочь и муж — мастер спорта по дзюдо, МСМК по пауэрлифтингу.

«Вся моя жизнь — это спорт, — рассказывала Румянцева в одном из интервью. — Еще когда училась в школе, с шестого класса начала заниматься легкой атлетикой: толкала ядро и метала диск. Занималась в знаменитой школе Алексеева. Дометала до кандидата в мастера спорта. Потом предложили заниматься пауэрлифтингом. Так попала в зал, находившийся в парке Бабушкина.

Каждый чемпионат отличался по-своему. Например, в Японии выиграла у американки по последнему подходу в тяге, а где-то бывало, что мое преимущество над вторым местом составляло около 100 килограммов.

Очень благодарна своему тренеру Геннадию Ходосевичу, он безупречно подводил к соревнованиям. Благодаря его грамотному руководству за всю карьеру у меня не было серьезных травм.

Читайте также
Кокшетауский пауэрлифтер завоевал «серебро» на чемпионате мира в США

Ну и, конечно, по его же словам, победам способствовал мой «спортивный характер», «трудолюбие», «настойчивость». Да и в любой сфере деятельности без этих качеств никуда.

Пауэрлифтинг, или как его еще называют — силовое троеборье, является силовым видом спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса.

В программу входят три упражнения — приседание со штангой на спине, жим лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги. Итоговый результат засчитывается по сумме трех дисциплин.

Пауэрлифтинг родственен олимпийскому виду спорта — тяжелой атлетике. Напомним, что российские штангисты надолго были отстранены от состязаний, а национальная федерация получила дисквалификацию из-за массового употребления допинга.

 Суд арестовал счета экс-главы «Почты России» на 95 млн рублей
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу
Акинфеев установил новый рекорд ЦСКА
Аргентина теряет форварда перед матчем с Россией
Роналду стал рекордсменом «Реала» по ассистам за 25 лет
Экс-чемпион мира покинул пост главного тренера в китайском клубе
Соперник Уайлдера нанес ноль точных ударов за бой
Швед против ЦСКА в русском «классико»: анонс матча
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь