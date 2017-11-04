Сборная КНДР отказалась выступать на чемпионате мира по тяжелой атлетике в США

Источник: РИА "Новости"

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не получила никаких объяснений от северокорейской стороны о причинах принятия такого решения. Предполагается, что отказ сборной КНДР участвовать в турнире может быть связан с напряженными отношениями между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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В октябре IWF приняла решение перенести чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров 2018 года, который должен был пройти в КНДР, в Узбекистан. Ранее IWF отстранила федерации тяжелой атлетики России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции, Болгарии и Украины на год от международных стартов из-за нарушений антидопинговых правил.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная КНДР по тяжелой атлетике завоевала золото и три серебра, а на чемпионате мира 2015 года — золото, серебро и две бронзы. Три действующих мировых рекорда принадлежат северокорейским атлетам. После отстранения спортсменов из вышеназванных десяти стран тяжелоатлеты из КНДР в девяти весовых категориях лидируют в рейтинге IWF.