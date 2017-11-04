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12:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Американскую штангистку дисквалифицировали из-за подсыпавшего ей допинг парня

Американская штангистка Эми Хэй дисквалифицирована на два года за применение запрещенных препаратов. Об этом сообщается на сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

Она сдала положительную допинг-пробу в марте 2017 года. В крови спортсменки был обнаружен остарин. Дисквалификация отсчитывается с 11 апреля.

Как отмечает американское издание The Barbell Spin, молодой человек штангистки подсыпал ей остарин в воду, желая отомстить не ей, а тренеру Греггу Эверетту. Хэй заявила, что наставник неприемлемо вел себя по отношению к ней и отправлял неприятные сообщения.

В сентябре глава USADA Трэвис Тайгарт выступил за полное отстранение российской команды от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. По его словам, допуск сборной России станет ужасным сигналом для спорта.

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