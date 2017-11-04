Американскую штангистку дисквалифицировали из-за подсыпавшего ей допинг парня

Она сдала положительную допинг-пробу в марте 2017 года. В крови спортсменки был обнаружен остарин. Дисквалификация отсчитывается с 11 апреля.

Как отмечает американское издание The Barbell Spin, молодой человек штангистки подсыпал ей остарин в воду, желая отомстить не ей, а тренеру Греггу Эверетту. Хэй заявила, что наставник неприемлемо вел себя по отношению к ней и отправлял неприятные сообщения.