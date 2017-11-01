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15:43 (мск), источник: ТАСС

ФТАР проведет дополнительные консультации по вопросу подачи апелляции на отстранение

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) на своем внеочередном заседании постановил провести дополнительные консультации и только по их итогам принять решение о необходимости подачи апелляции на годичную дисквалификацию, которую наложила на ФТАР Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). Об этом сообщил ТАСС президент ФТАР, член исполкома IWF Максим Агапитов.

1 ноября в Москве прошло внеочередное заседание исполкома ФТАР. Возможные ответные действия ФТАР на отстранение стали первым пунктом его повестки.

«Исполком ФТАР принял решение провести дополнительные консультации», — сказал Агапитов.

Исполком IWF 30 сентября в Бухаресте на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год ФТАР и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила.

Сборная России по тяжелой атлетике из-за дисквалификации не примет участие как в чемпионате мира, который пройдет в конце ноября — начале декабря в американском Анахайме, так и в первенстве Европы, которое состоится в конце марта 2018 года в Албании.

IWF также отстранила федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины.

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