ФТАР проведет дополнительные консультации по вопросу подачи апелляции на отстранение

1 ноября в Москве прошло внеочередное заседание исполкома ФТАР. Возможные ответные действия ФТАР на отстранение стали первым пунктом его повестки.

«Исполком ФТАР принял решение провести дополнительные консультации», — сказал Агапитов.

Исполком IWF 30 сентября в Бухаресте на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год ФТАР и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила.

Сборная России по тяжелой атлетике из-за дисквалификации не примет участие как в чемпионате мира, который пройдет в конце ноября — начале декабря в американском Анахайме, так и в первенстве Европы, которое состоится в конце марта 2018 года в Албании.