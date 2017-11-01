ФТАР проведет дополнительные консультации по вопросу подачи апелляции на отстранение
МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) на своем внеочередном заседании постановил провести дополнительные консультации и только по их итогам принять решение о необходимости подачи апелляции на годичную дисквалификацию, которую наложила на ФТАР Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). Об этом сообщил ТАСС президент ФТАР, член исполкома IWF Максим Агапитов.