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10:39 (мск), источник: Sports.kz

Алексей Ни: Я всегда говорю: надо уметь держать удар

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике отстранена от участия в международных соревнованиях сроком на один год. Таким образом, наши тяжелоатлеты пропустят главный турнир этого года — мировой чемпионат в Анахайме, который стартует в конце ноября.

О том, как сейчас проходят тренировки сборной команды Казахстана по тяжелой атлетике, корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил узнать у директора по работе с тренерским составом Алексея Ни.

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— Алексей Геннадьевич, как проходит тренировочный процесс сборной команды после отстранения IWF наших тяжелоатлетов от международных стартов?
— Несмотря на такое решение Исполнительного комитета IWF, весь тренировочный процесс в сборной Казахстана проходит по изначально намеченному плану. Команда отработала два отличных сбора в Сочи и сейчас проведет еще два в Шымкенте. В Сочи нами была проделана очень большая работа, благо условия там для тренировок просто великолепные. Сборы мы проводили на олимпийском объекте, и там было предусмотрено все до мелочей. Хорошая гостиница, отличное питание, сауны, реабилитационный центр, куда спортсмен мог обратиться как с микротравмой, так и с полным обследованием. Также хочу отметить, что сборы проводились совместно с российской сборной, а тяжелоатлеты этой страны всегда славились своими успехами на мировом помосте. Тренировки рядом с сильными конкурентами подстегивают спортсмена, и он видит, глядя на соперника, что нужно постоянно работать, чтобы потом побеждать. Тяжелоатлетам нужно постоянно биться на помосте, тогда у них будет рост. Если всегда тренироваться в своей стране, варясь, так скажем, в своем кругу без особой конкуренции, то большого эффекта это не даст. С Федерацией тяжелой атлетики России у нас отличные отношения, поэтому мы не в первый раз приезжаем на совместные сборы с российской командой, так как они проходят очень продуктивно. Закончится сезон в декабре, когда мы отправим спортсменов в отпуск, а уже 3 января в Алматы соберемся и начнем после медицинского обследования вести подготовку к новому сезону.

 — Распространяются ли санкции по отстранению от международных соревнований на юношескую сборную Казахстана?
— Данное решение распространяется на сборную в целом, но, что важно для нас, предусматривает механизмы смягчения наказания для юношеской сборной. То есть, у юношеской сборной есть хорошие шансы отправиться на летнюю юношескую Олимпиаду в Аргентину в 2018 году.

 — Представители Федерации тяжелой атлетики РК говорили о возможном сокращении срока отстранения от соревнований, проводимых под эгидой IWF. Насколько это реально, по Вашему мнению?
— 13 ноября в Астане пройдет Антидопинговая Конференция IWF, куда вместе с руководством Международной Федерации тяжелой атлетики приедут представители девяти стран, чьи спортсмены были отстранены. Там, конечно, данный вопрос будет рассматриваться, и вполне реально, что срок будет изменен в меньшую сторону. Для этого, конечно, казахстанской Федерации могут быть выдвинуты разные условия. К примеру, возможно, наши тяжелоатлеты будут ежемесячно проходить допинг-контроль, и если к его результатам замечаний не будет, то срок отстранения от участия в международных стартах изменят.

 — Как может отразиться на спортсменах сборной Казахстана данная дисквалификация?
— Наши спортсмены до последнего верили, что все-таки выступят на чемпионате Мира в Анахайме. Но когда стало ясно, что сборная Казахстана отстранена от участия в нем, то многие, конечно, расстроились. И их можно понять, — ведь столько труда было приложено во время подготовки, а теперь спортсмены понесут наказание за других, кто выступал до них. Я вообще не понимаю, как можно после наказание тех, кто виноват, подвергать тому же уже другое поколение спортсменов. Категорически не согласен с таким решением. Но я всегда говорю: надо уметь держать удар. Поэтому сейчас наши тяжелоатлеты станут еще злее, и, при правильной подготовке в психологическом компоненте, а это я считаю одним из главных факторов в достижении победы, они выиграют любые крупные старты.

 — Можно ли назвать соревнования в Анахайме без спортсменов дисквалифицированных сборных Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, России, Турции и Украины по своему уровню действительно мировым чемпионатом, или у этого турнира будет только громкое название?
— Безусловно, все — и кто принимает участие в этих соревнованиях, и кого там не будет, — понимают, что уровень мирового чемпионата будет значительно ниже, чем обычно. Китай, Россия, Казахстан — сборные этих страны всегда находились в лидерах мировой тяжелой атлетики, как минимум в первой шестерке они были постоянно. Из сильных тяжелоатлетов, которые будут участвовать в предстоящем мировом чемпионате, можно отметить представителей Северной Кореи и Ирана. По всей видимости, они и будут задавать тон на помосте Анахайма.

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— Как думаете, в будущем можно ждать еще подобных сюрпризов?
— Я не думаю, что стоит ждать еще каких-то сюрпризов в дальнейшем. Наказание уже назначено, и все уже довольно ясно. Что касается подобных случаев в Казахстане, то сейчас у нас проводится отличная работа по предотвращению подобных ситуаций с допингом.

 — Не боязно ли сейчас за Олимпиаду-2020 — позволит ли Международная Федерация тяжелой атлетики Казахстану взять необходимое количество лицензий?
— Не надо смотреть на то, кто там и что хочет нам позволить, — надо смотреть на себя, в первую очередь. Главное — это то, что мы сами планируем и хотим. Сопротивления всегда бывают разные, но надо на этом не зацикливаться, а продолжать усердно работать. У нас в стране есть прекрасные тренеры, которые отлично готовят спортсменов к главным стартам четырехлетия. После каждой Олимпиады составляется план на четыре года до следующих Игр. И уже к концу этого четырехлетнего отборочного к участию в Олимпиаде цикла остаются те, кто смог преодолеть все возникшие за это время трудности. Пройдя через такую мясорубку, спортсмен становится только сильнее и закаленнее, что помогает ему в достижении высокого результата.

 — В связи с отстранением от соревнований IWF сроком на один год продолжат ли члены национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике находиться в течение этого времени на штатных ставках?
— Этот вопрос будет решаться уже в конце года. Но я считаю, что спортсменов нельзя лишать финансирования, и подготовка должна продолжаться в прежнем режиме — независимо от срока отлучения от участия в международных соревнованиях. Если тяжелоатлеты будут готовиться на местах, в областях, то это в любом случае только ухудшит их форму, и на восстановление былых кондиций может уйти немало времени. А в следующем году, вполне возможно, сборная Казахстана выступит на Азиатских Играх, которые всегда для нас являлись генеральной репетицией перед Олимпиадой и лицензионным чемпионатом Мира.

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