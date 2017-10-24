На что в первую очередь повлияет годичная дисквалификация сборной Казахстана по тяжелой атлетике

В интервью корреспонденту Vesti.kz генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Казахстана Омар Мустафин рассказал, как дисквалификация отразится на команде, чего лишились спортсмены и как теперь будет строиться дальнейшая работа.

Читайте также Штангисты РФ стали вторыми на последнем международном турнире перед годичным отстранением

— С чем связанно то, что дисквалификация началась спустя 16 месяцев после решения Исполкома?

— Длительный срок вступления в силу решения Исполкома, которое впервые было озвучено в июне 2016 года, связан с массовостью процесса ре-анализа проб, собранных на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. Такой масштабный процесс проводился впервые. Именно у Федераций тяжелой и легкой атлетики было обнаружено наибольшее количество нарушений антидопингового законодательства. У этих федераций на тот момент, на мой взгляд, просто не была до конца разработана соответствующая юридическая база для быстрого принятия решений. Еще одним фактором является активная юридическая работа по защите своих интересов со стороны самих национальных федераций, попадающих под дисквалификацию, в том числе, и деятельность нашей казахстанской федерации.

Как известно, мы подали апелляцию в спортивный арбитражный суд CAS в Лозанне. Поскольку убеждены, что дисквалификация не является самой продуктивной мерой борьбы с допингом. Особенно, если речь идет о нарушениях, которые имели место девять и пять лет назад. Мы искренне считаем, что дисквалификация в нынешнем 2017 году за события 2008 года не до конца справедлива. Мы не согласны с тем, что за события девятилетней давности должны отвечать молодые спортсмены. От дисквалификации страдает, прежде всего, молодежь и «чистые» спортсмены. Им действительно будет трудно понять за что они отстранены.

Судебный арбитраж вынес решение в поддержку Международной федерации. Вместе с тем судьи выдвинули требование по обеспечению нашего права быть выслушанными для пропорционального наказания с учетом всех факторов.

— Здесь можно поподробнее…

— Прежде всего, CAS признал право исполнительного комитета применять такие наказания по ретроспективным поводам, но в то же самое время суд обязал IWF (Международная федерация тяжелой атлетики) применить правило пропорциональности, то есть дать нам право быть выслушанными. В результате чего наказание для каждой федерации было вынесено в индивидуальном порядке.

— Что было представлено вниманию IWF в качестве доводов о невиновности казахстанской федерации?

— Мы не говорим об отсутствии вины. Наша Федерация никаким образом не пыталась снять с себя ответственность. Казахстанская федерация, напротив, на всех этапах рассмотрения готова была принять на себя новые обязательства. Мы полностью поддерживаем решение IWF в борьбе против допинга, и мы так же, как и все мировое спортивное сообщество, заинтересованы в чистом спорте. На мой взгляд, единственное решение для будущего тяжелой атлетики — это полное искоренение допинга.

Мы не противодействовали IWF, мы — единая тяжелоатлетическая семья. На всех этапах процесса тесно работали с IWF, вносили свои предложения и правки как улучшить ситуацию не только в Казахстане, но и в других странах. На этом основании мы рекомендовали наложить на нашу федерацию и федерации других стран новые критерии и требования по борьбе с этим пагубным явлением.

Мы аргументировано просили применить к нам испытательный срок, заявляли о готовности соответствовать самым высоким требованиям в области борьбы с допингом.

Если прямо ответить на ваш вопрос, то нашим главным доводом были реальные действия в области усиления анти-допинговой дисциплины среди казахстанских тяжелоатлетов. Отсутствие случаев обнаружения допинга на международном уровне у наших штангистов в 2016 и 2017 годах — это главный элемент нашей защиты.

— Почему Исполком не принял ваше компромиссное предложение?

— Слишком тяжелый ущерб был нанесен репутации тяжелой атлетики в мире. На таком фоне для IWF очень важно сохранить статус основного олимпийского вида спорта. Члены Исполкома IWF посчитали, что дисквалификация девяти стран, многие из которых лидируют в нашем виде спорта, послужит сигналом к началу самой широкомасштабной кампании против допинга и серьезным аргументом для Международного олимпийского комитета, что такие ситуации больше не повторятся.

Аргументированная позиция нашей федерации не осталась незамеченной. Решение и уведомление IWF о дисквалификации содержит элементы наших предложений. Это напрямую касается возможности снижения срока отстранения юношеской сборной.

— Какие отношения у казахстанской федерации с IWF?

— У нас очень хорошие взаимоотношения с IWF на всех уровнях. Мы провели большое количество встреч с руководством и экспертами IWF. Им известно, что весь текущий менеджмент казахстанской федерации приступил к работе с 2014 года, сменился тренерский состав. Еще более очевидно для них, что в казахстанской сборной уже другое поколение атлетов. Они понимали наши мотивы — продолжить работу вместо отстранения и защитить своих атлетов. Мы действовали исключительно в контексте защиты прав чистых атлетов и молодежи, при этом не отказываясь от мер и новых обязательств в сфере борьбы с допингом. Считаю, что это было по достоинству оценено Исполкомом и другими членами IWF.

Подтверждением этому является то, что совсем недавно казахстанский представитель Жанат Тусупбеков был впервые избран вице-президентом IWF. Он был избран президентом казахстанской Федерации в ноябре 2013 года и за короткий срок приобрел авторитет в международной атлетической семье.

— На что в первую очередь повлияет дисквалификация? Все-таки в этот период не будет ни отборочных стартов, ни игр… Значит ли это, что не так уж страшна дисквалификация?

— Само по себе решение о дисквалификации очень неприятное и является для нас громким звонком к тому, что необходимо принимать самые решительные меры.

Вы правы, данная дисквалификация не окажет прямого негативного эффекта на квалификацию к Олимпиаде в Токио. Но все же может негативно сказаться на психологическом климате в команде, на подготовке всех «чистых» спортсменов, которые, я уверен, не до конца будут понимать, в чем же дело и почему дисквалифицированы. На сегодняшний день задача федерации — минимизировать этот эффект и продолжить работу в том же русле, дать нашим спортсменам возможность тренироваться и соревноваться на внутреннем уровне, чтобы поддержать свой тонус и остаться лучшими! В такой ситуации важно не только поддержать наших спортсменов, но и усилить нашу антидопинговую деятельность, которая, по своей структуре является очень многогранной. Это и сотрудничество с КазНАДЦ, ВАДА, IWF, проведение обучающих семинаров, индивидуальных бесед. Также существует очень много факторов, которые не лежат на поверхности, но являются очень важными: это централизованный закуп из проверенных источников витаминов, спортивного питания, а также привлечение специалистов в области спортивно питания, это постоянная тренерская работа со спортсменами, работа с психологами и прочее.

— Будут ли в этот период дополнительные проверки со стороны ВАДА, IWF?

— Да, нас уведомили, что IWF была создана специальная группа, которая будет заниматься мониторингом ситуации в области борьбы с допингом в девяти дисквалифицированных странах. Ранее мы в своем заявлении выразили полную готовность к тесному сотрудничеству с этой группой, дальше продолжать работу в антидопинговой сфере, исполнять данные нам рекомендации.

— Чего лишились сами спортсмены из-за отстранения, в том числе и от чемпионата мира-2017?

— Это самый сложный вопрос. Любой тренер и любой атлет вам скажет, как важны международные старты для подготовки будущих чемпионов. Накал страстей, борьба, конкуренция на чемпионате мира близки к тому, что происходит на Олимпиаде, поэтому, не участвуя в мировом первенстве в Анахайме, мы лишаем спортсменов столь необходимого международного опыта. Еще одним поводом для огорчения служит то, что на данный чемпионат мира мы планировали повезти молодой состав, в борьбе проверить наших юниоров и юношей, ведь именно они будут представлять Казахстан в Токио, но не получилось…

— Как теперь будет строиться дальнейшая работа?

— Мы продолжим работать. За этот период мы постараемся использовать повышенное внимание со стороны IWF для дальнейшего продвижения «чистого» спорта у нас в стране. Конечно же, наши спортсмены будут подвергаться международным проверкам, дополнительно мы сами не дадим им послаблений, проводя внутренние проверки совместно с КазНАДЦ.

В наших планах обеспечить соблюдение условий для отмены отстранения юношеской сборной. Это приоритет. Молодежь не должна пострадать. На кону стоит участие в юношеских Олимпийских играх-2018 года в Буэнос-Айресе. Мы сделаем все, чтобы обеспечить участие казахстанской сборной в Аргентине. Юноши у нас сильные и в текущем году впервые стали третьими в медальном зачете чемпионата мира. Они — будущее спорта.