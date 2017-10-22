Штангисты РФ стали вторыми на последнем международном турнире перед годичным отстранением

Юниорское и молодежное первенство Европы проходило с 15 по 21 октября, россияне завоевали четыре золотые, восемь серебряных и три бронзовые награды. Первыми стали штангисты сборной Армении (6−3−1), третье место заняла команда Грузии (4−4−2).
Золото первенства Европы 2017 года завоевали Сергей Петров (молодежь, весовая категория до 77 кг), Светлана Ершова (мол., до 53 кг), Светлана Ершова (мол., до 75 кг) и Александра Козлова (юниоры, до 69 кг). Светлана Ершова (мол., до 94 кг), Светлана Ершова (мол., до 77 кг), Светлана Ершова (мол., свыше 105 кг), Светлана Ершова (мол., до 48 кг), Светлана Ершова (мол., до 63 кг), Светлана Ершова (мол., до 69 кг), Светлана Ершова (мол., Светлана Ершова (мол., до 75 кг). Светлана Ершова (мол., до 77 кг), Светлана Ершова (мол., до 53 кг), Светлана Ершова (мол., до 53 кг).
Срок дисквалификации ФТАР истечет 19 октября 2018 года. До этого времени пройдут взрослый чемпионат мира 2017 года в американском Анахайме (27 ноября — 5 декабря), мартовский чемпионат Европы — 2018 (место проведения пока не определено), майское юношеское первенство Европы в эстонском Тарту для спортсменов не старше 15 и 17 лет, юниорский чемпионат мира в Ташкенте (6—14 июля) и летние Юношеские олимпийские игры в Буэнос-Айресе (6—18 октября).
Первым турниром для российских штангистов после годичного отстранения станет молодежный и юниорский чемпионат Европы 2018 года, который пройдет с 24 по 31 октября в испанской Ла-Корунье. Однако существует вероятность того, что срок дисквалификации ФТАР будет сокращен, и российская тяжелая атлетика вернется на международную арену раньше октября следующего года.
30 сентября в Бухаресте исполком Международной федерации тяжелой атлетики на основе доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год ФТАР и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. В ночь на субботу IWF объявила, что годичное отстранение ФТАР и еще восьми национальных федераций вступило в силу. Помимо ФТАР, также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. У каждой из федераций есть 21 день для обжалования решения об отстранении.