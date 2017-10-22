Штангисты РФ стали вторыми на последнем международном турнире перед годичным отстранением

Юниорское и молодежное первенство Европы проходило с 15 по 21 октября, россияне завоевали четыре золотые, восемь серебряных и три бронзовые награды. Первыми стали штангисты сборной Армении (6−3−1), третье место заняла команда Грузии (4−4−2).

Читайте также Годичное отстранение российских тяжелоатлетов вступило в силу

Золото первенства Европы 2017 года завоевали Сергей Петров (молодежь, весовая категория до 77 кг), Светлана Ершова (мол., до 53 кг), Светлана Ершова (мол., до 75 кг) и Александра Козлова (юниоры, до 69 кг). Светлана Ершова (мол., до 94 кг), Светлана Ершова (мол., до 77 кг), Светлана Ершова (мол., свыше 105 кг), Светлана Ершова (мол., до 48 кг), Светлана Ершова (мол., до 63 кг), Светлана Ершова (мол., до 69 кг), Светлана Ершова (мол., Светлана Ершова (мол., до 75 кг). Светлана Ершова (мол., до 77 кг), Светлана Ершова (мол., до 53 кг), Светлана Ершова (мол., до 53 кг).

Срок дисквалификации ФТАР истечет 19 октября 2018 года. До этого времени пройдут взрослый чемпионат мира 2017 года в американском Анахайме (27 ноября — 5 декабря), мартовский чемпионат Европы — 2018 (место проведения пока не определено), майское юношеское первенство Европы в эстонском Тарту для спортсменов не старше 15 и 17 лет, юниорский чемпионат мира в Ташкенте ( 6—14 июля ) и летние Юношеские олимпийские игры в Буэнос-Айресе ( 6—18 октября ).

Первым турниром для российских штангистов после годичного отстранения станет молодежный и юниорский чемпионат Европы 2018 года, который пройдет с 24 по 31 октября в испанской Ла-Корунье. Однако существует вероятность того, что срок дисквалификации ФТАР будет сокращен, и российская тяжелая атлетика вернется на международную арену раньше октября следующего года.