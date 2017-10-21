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01:56 (мск), источник: ТАСС

Годичное отстранение российских тяжелоатлетов вступило в силу

ТАСС, 21 октября. Годичное отстранение Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восьми национальных федераций вступило в силу с 20 октября. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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30 сентября в Бухаресте исполком IWF на основе доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год ФТАР и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. При этом только сборная России уже отбыла наказание за эти нарушения, она не была допущена к участию в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Помимо России, также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Таким образом, сборная России должна пропустить чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

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