Годичное отстранение российских тяжелоатлетов вступило в силу
ТАСС, 21 октября. Годичное отстранение Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восьми национальных федераций вступило в силу с 20 октября. Об этом сообщила
ТАСС, 21 октября. Годичное отстранение Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восьми национальных федераций вступило в силу с 20 октября. Об этом сообщила
30 сентября в Бухаресте исполком IWF на основе доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год ФТАР и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки
Помимо России, также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Таким образом, сборная России должна пропустить чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.