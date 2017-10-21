Годичное отстранение российских тяжелоатлетов вступило в силу

30 сентября в Бухаресте исполком IWF на основе доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год ФТАР и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. При этом только сборная России уже отбыла наказание за эти нарушения, она не была допущена к участию в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.