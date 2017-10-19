Как отмечается, данная экскурсия была организована для большего сплочения команды.
Российский тяжелоатлет Петров завоевал золото на ЧЕ для спортсменов не старше 23 лет
МОСКВА, 19 окт —
МОСКВА, 19 окт —
Петров (весовая категория до 77 кг) по сумме двух упражнений набрал 332 кг. Серебро взял белорус Артем Шахов (329), бронза у другого российского тяжелоатлета Размика Унаняна (317).
Россиянка Ксения Максимова (до 63 кг) выиграла серебро с результатом 215 кг, уступив представительнице Румынии Елене Лоредане Томе (236), бронза у Дарьи Цевелевой из Белоруссии (206).
Россиянин Вячеслав Яркин (до 77 кг) в соревнованиях для спортсменов не старше 20 лет выиграл серебро (332 кг), победу одержал латвиец Ритварс Сухарев (333), бронза у турка Джелила Эрдогду (323).