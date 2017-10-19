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10:51 (мск), источник: Р-Спорт

Российский тяжелоатлет Петров завоевал золото на ЧЕ для спортсменов не старше 23 лет

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт. Россиянин Сергей Петров завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 23 лет в Албании.

Петров (весовая категория до 77 кг) по сумме двух упражнений набрал 332 кг. Серебро взял белорус Артем Шахов (329), бронза у другого российского тяжелоатлета Размика Унаняна (317).

Россиянка Ксения Максимова (до 63 кг) выиграла серебро с результатом 215 кг, уступив представительнице Румынии Елене Лоредане Томе (236), бронза у Дарьи Цевелевой из Белоруссии (206).

Россиянин Вячеслав Яркин (до 77 кг) в соревнованиях для спортсменов не старше 20 лет выиграл серебро (332 кг), победу одержал латвиец Ритварс Сухарев (333), бронза у турка Джелила Эрдогду (323).

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