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13:09 (мск), источник: ТАСС

Штангисты РФ из-за дисквалификации ФТАР могут пропустить Юношескую олимпиаду

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские штангисты могут не принять участие в летних Юношеских олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 18 октября 2018 года в Буэнос- Айресе, так как в это время Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) будет отбывать годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил большим количеством спортсменов.

Об этом ТАСС сообщил источник в руководстве Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

30 сентября в Бухаресте прошел исполком IWF, по итогам которого было вынесено единогласное решение отстранить на год федерации тех стран, где не менее трех спортсменов было уличено в нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Помимо России, также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Дата начала дисквалификации пока не объявлена, предварительно все наказанные федерации должны получить развернутые решения IWF о своей дисквалификации.

«Подготовка индивидуального решения для каждой федерации продлится до 18 октября, — заметил собеседник агентства. — Юношеские олимпийские игры — 2018 состоятся в период 12-месячной дисквалификации [федерации]. Я не исключаю, что российские тяжелоатлеты вместе со спортсменами из других наказанных стран будут вынуждены пропустить эти соревнования».

Юношеские олимпийские игры проводятся среди спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК) и проходят раз в четыре года.

Международная федерация тяжелой атлетики, которая в последние годы столкнулась с многочисленными допинговыми проблемами, до декабря 2017 года должна направить в МОК отчет о путях выхода из кризиса, а также проделанной в этом направлении работе, что является одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе.

На недавнем заседании исполкома МОК сократил тяжелой атлетике число квот на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с массовыми нарушениями штангистами антидопинговых правил. По мнению многих специалистов, именно шаткость позиций вынудила IWF наказать годичной дисквалификацией девять национальных федераций, имеющих немалый вес в тяжелоатлетическом сообществе.

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