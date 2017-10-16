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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Штангистка Новицкая завоевала бронзу ЧЕ среди юниоров

Кристина Новицкая принесла сборной России первую медаль первенства Европы по тяжёлой атлетике среди молодёжи и юниоров, которое проходит в Дурресе (Албания).

Новицкая стала бронзовым призёром в двоеборье в весовой категории до 53 кг. Победу одержала белоруска Людмила Панкова.

В весе до 48 кг первенствовала итальянка Алессандро Пальяро. Россиянка Ксения Козина стала 4-й.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы среди молодёжи и юниоров. Дурресе, Албания
Юниорки. До 53 кг.

1. Людмила Панкова (Беларусь) — 186 (81+105).
2. Мария Гангур (Украина) — 185 (83+102).
3. Кристина Новицкая (Россия) — 183 (82+101).

До 48 кг.

1. Алессандро Пальяро (Италия) — 160 (72 + 88).
2. Гамзе Каракол (Турция) — 155 (68+87).
3. Айзе Доган (Турция) — 152 (71+81).
4. Ксения Козина (Россия) — 149 (67+82).

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