Штангистка Новицкая завоевала бронзу ЧЕ среди юниоров
Кристина Новицкая принесла сборной России первую медаль первенства Европы по тяжёлой атлетике среди молодёжи и юниоров, которое проходит в Дурресе (Албания).
Кристина Новицкая принесла сборной России первую медаль первенства Европы по тяжёлой атлетике среди молодёжи и юниоров, которое проходит в Дурресе (Албания).
Новицкая стала бронзовым призёром в двоеборье в весовой категории до 53 кг. Победу одержала белоруска Людмила Панкова.
В весе до 48 кг первенствовала итальянка Алессандро Пальяро. Россиянка Ксения Козина стала 4-й.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы среди молодёжи и юниоров. Дурресе, Албания
Юниорки. До 53 кг.
1. Людмила Панкова (Беларусь) — 186 (81+105).
2. Мария Гангур (Украина) — 185 (83+102).
3. Кристина Новицкая (Россия) — 183 (82+101).
До 48 кг.
1. Алессандро Пальяро (Италия) — 160 (72 + 88).
2. Гамзе Каракол (Турция) — 155 (68+87).
3. Айзе Доган (Турция) — 152 (71+81).
4. Ксения Козина (Россия) — 149 (67+82).