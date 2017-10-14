Писаревский считает, что несправедливо было лишать российских тяжелоатлетов ЧМ и ЧЕ

В субботу Максим Агапитов, президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), которая в сентябре была отстранена Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на один год за допинговые нарушения, сообщил агентству «Р-Спорт», что исполком Европейской федерации тяжелой атлетики решил не менять сроки проведения ЧЕ-2018, который пройдет в марте. Таким образом, сборная России пропустит не только ЧМ-2017, но и ЧЕ-2018.

«Конечно, тяжело, когда нет международных стартов да еще так долго — до следующего ноября. Мотивация понижается, все ведь хотят проявить себя, а тут лишают возможности выступить. С нами поступили неуважительно, я и раньше это говорил. Мы уже пропустили Олимпиаду, но наказание продолжается», — сказал Писаревский по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».