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17:16 (мск), источник: Р-Спорт

Колесников: Решение не переносить ЧЕ-2018 по тяжелой атлетике — политическое

МОСКВА, 14 окт — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Решение не переносить чемпионат Европы по тяжелой атлетике с весны на осень 2018 года политическое, считает главный тренер женской сборной России Николай Колесников.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 30 сентября отстранила Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) и федерации еще 8 стран на один год за допинговые нарушения. Президент ФТАР Максим Агапитов 3 октября заявил, что сроки проведения чемпионата Европы-2018 будут сдвинуты с марта на позднюю осень, и сборная России сможет принять участие в турнире. В субботу Агапитов сообщил «Р-Спорт», что исполком Европейской федерации тяжелой атлетики решил не менять сроки ЧЕ-2018, который пройдет в марте.

«Видимо, есть какие-то подводные течения. Решение не переносить чемпионат Европы — политическое. Насколько я был информирован, президент европейской федерации был заинтересован в том, чтобы все сборные участвовали в чемпионате Европы. Неучастие такого количества команд никому не выгодно. В Европе и так стран мало, а тут еще не будут участвовать боеспособные команды. Они только себе хуже делают», — сказал Колесников корреспонденту агентства «Р-Спорт» по телефону.

«Мы не в состоянии ничего сделать в этой ситуации, мы народ подневольный. Будем играть по тем правилам, которые есть. Ничего, переживем и это! Русский народ очень терпеливый, это только закалит нас», — добавил собеседник агентства.

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