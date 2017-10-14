Колесников: Решение не переносить ЧЕ-2018 по тяжелой атлетике — политическое

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 30 сентября отстранила Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) и федерации еще 8 стран на один год за допинговые нарушения. Президент ФТАР Максим Агапитов 3 октября заявил, что сроки проведения чемпионата Европы-2018 будут сдвинуты с марта на позднюю осень, и сборная России сможет принять участие в турнире. В субботу Агапитов сообщил «Р-Спорт», что исполком Европейской федерации тяжелой атлетики решил не менять сроки ЧЕ-2018, который пройдет в марте.

«Видимо, есть какие-то подводные течения. Решение не переносить чемпионат Европы — политическое. Насколько я был информирован, президент европейской федерации был заинтересован в том, чтобы все сборные участвовали в чемпионате Европы. Неучастие такого количества команд никому не выгодно. В Европе и так стран мало, а тут еще не будут участвовать боеспособные команды. Они только себе хуже делают», — сказал Колесников корреспонденту агентства «Р-Спорт» по телефону.