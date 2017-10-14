Колесников: Решение не переносить ЧЕ-2018 по тяжелой атлетике — политическое
МОСКВА, 14 окт —
МОСКВА, 14 окт —
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 30 сентября отстранила Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) и федерации еще 8 стран на один год за допинговые нарушения. Президент ФТАР Максим Агапитов 3 октября заявил, что сроки проведения чемпионата Европы-2018 будут сдвинуты с марта на позднюю осень, и сборная России сможет принять участие в турнире. В субботу Агапитов сообщил «Р-Спорт», что исполком Европейской федерации тяжелой атлетики решил не менять сроки ЧЕ-2018, который пройдет в марте.
«Видимо, есть
«Мы не в состоянии ничего сделать в этой ситуации, мы народ подневольный. Будем играть по тем правилам, которые есть. Ничего, переживем и это! Русский народ очень терпеливый, это только закалит нас», — добавил собеседник агентства.